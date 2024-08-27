النيابة العسكرية الاسرائيلية تغير روايتها: مقتل سجان إسرائيلي بأيدي فلسطيني تم بدافع قومي

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قدمت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة العسكرية في سجن "عوفر" اليوم، الثلاثاء، لائحة اتهام ضد إبراهيم منصور، من قرية بدو قضاء القدس، ونسبت إليه تهمة قتل السجان يوحاي أفني، على خلفية قومية وأن القتل هو "عملية عدائية مسلحة"، رغم أن النيابة العسكرية قدمت تصريح ادعاء، الأسبوع الماضي، قالت فيه إن القتل تم على خلفية جنائية.

وأرفقت النيابة العسكرية الدافع القومي بلائحة الاتهام قبل تقديمها بساعات، وبررت الاتهام بأن القتيل يهودي، وأن تغيير التهمة جاء في أعقاب ضغوط مارستها عائلة القتيل، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وقرر قاضي المحكمة العسكرية، باراك تَمير، إبقاء منصور قيد الاعتقال حتى 11 أيلول/سبتمبر، وقال إن "لائحة الاتهام تصف كيف قرر المتهم الدخول إلى (مستوطنة) غفعون الجديدة بعلم أنها مستوطنة يسكنها يهود فقط، وبعد ذلك عمل من أجل التسبب بموت السجان الاسرائيلي. ولائحة الاتهام تصف كيف نُفذ الفعل وكيف طعن المتهم القتيل66 طعنة".

وحسب تصريح المدعي العام العسكري، الذي قُدم إلى المحكمة العسكرية، يوم الثلاثاء الماضي، فإن تحقيق الشاباك والشرطة خلص إلى أنه في ليلة 7 تموز/يوليو الفائت، دخل المشتبه إلى المستوطنة وحاول اقتحام عدد من البيوت دون أن ينجح في ذلك، وتمكن من دخول بيت أفني عن طريق نافذة، وعندما استيقظ أفني تعارك مع منصور، الذي طعن أفني عدة مرات وسقط على الأرض، ثم تناول سكينا وطعن أفني ما أدى إلى مقتله.

واعتقل منصور، وهو أسير محرر، بعد يومين من مقتل أفني، ونُقل إلى التحقيق لدى الشاباك والشرطة، ثم جرى تميد اعتقال منصور عدة مرات في محكمة عسكرية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه التحقيق لم يتطرق بتاتا إلى وجود علاقة بين مكان عمل أفني كسجان في سجن "عوفر" وبين مقتله.