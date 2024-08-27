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طائفة حريدية تهاجم بن غفير بعد حديثه عن بناء كنيس في الأقصى

8/27/2024 6:13:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - هاجمت طائفة يهودية متشددة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية حديثه عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، وأطلقت عليه وصف "رجل الدين السياسي".

ونشرت الطائفة الدينية الليتوانية المتشددة عبر صحيفة "ياتيد نئمان" الحريدية، إعلاناً باللغتين العربية والعبرية، تضمن فتوى ترفض الصلاة اليهودية في المسجد الأقصى.

وقالت: "يُمنع منعاً باتاً صعود اليهود لجبل الهيكل (باحات الأقصى). هذا هو رأي (فتوى) كل رجال الفقه والإفتاء اليهود على مر العصور، وهذا الرأي لم يتغير ولا يزال ساري المفعول حتى الآن".

وأكدت أن بن غفير "يشعل المنطقة مرة ثانية، ويعرّض الإسرائيليين للخطر، بعد تورطه في التحريض على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول".

وهاجم العديد من شركاء بن غفير في الائتلاف الحاكم الإسرائيلي دعوته التحريضية، وطالبوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل وإيقافه عند حده.

لكن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه بن غفير، لم يتأثر بهجوم شركائه في الحكومة والائتلاف.


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