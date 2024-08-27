“قطر الخيرية” تدعم الأونروا بـ3 ملايين دولار لصالح الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN -أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“الأونروا” تلقيها دعما بقيمة 3 ملايين دولار من“مؤسسة قطر الخيرية”.

وذكرت الأونروا على منصة“إكس” الثلاثاء، أنّ الدعم القطري يأتي لتوفير المعونة الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن المساعدات القطرية تأتي في وقت حرج تسبق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال التي تعتزم الأونروا تنفيذها في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة:“تعد قطر الخيرية شريكا موثوقا لأسرة الأمم المتحدة، حيث تقوم بدعم عملياتها الإنسانية في جميع أنحاء العالم”.

وفي وقت سابق وصف لويس واتريدج، الموظف في الأونروا الوضع في قطاع غزة بأنها“كارثة مكتملة الأركان”.

وصرح النائب الأول للمدير الميداني للأونروا، سام روز، أن البيئة في غزة، حيث يتم تهجير الناس وإجبارهم على التنقل بشكل متكرر نتيجة لأوامر الإخلاء الإسرائيلية،“مثالية” لظهور وانتشار فيروس شلل الأطفال.

وقال:“تحت الظروف بالضبط عاد شلل الأطفال للظهور في غزة مع عدد قليل من الحالات التي يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة”.

من جانبه، أشار متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أن احتمال إعطاء أي لقاح لـ50 ألف طفل ولدوا بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023“منخفض للغاية”.

وأشار دوجاريك، إلى أنه تم تسليم 1.2 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة حتى الأحد، ومن المخطط تطعيم أكثر من 640 ألف طفل في المنطقة.