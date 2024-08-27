البرلمان العربي يدين تصريحات بن غفير بشأن الأقصى

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / PNN - أدان العربي بشدة تصريحات الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الداعية إلى إنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، واصفًا هذه التصريحات بأنها استفزازية وخطيرة وتشكل تهديدا مباشرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد البرلمان العربي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة من الاحتلال لتغيير الطابع العربي للقدس، وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني، محذرًا من عواقبها الوخيمة على جهود السلم والاستقرار في المنطقة، وإفشال جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

كما دعا البرلمان، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتصريحات التي من شأنها تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، مطالبًا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، والتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.