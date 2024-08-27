البرلمان العربي يدين تصريحات بن غفير بشأن الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة / PNN - أدان البرلمان
العربي بشدة تصريحات وزير
الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الداعية إلى إنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، واصفًا هذه التصريحات بأنها استفزازية وخطيرة وتشكل تهديدا مباشرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأكد البرلمان العربي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة من الاحتلال لتغيير الطابع العربي للقدس، وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني، محذرًا من عواقبها الوخيمة على جهود السلم والاستقرار في المنطقة، وإفشال جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
كما دعا البرلمان، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتصريحات التي من شأنها تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، مطالبًا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، والتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
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