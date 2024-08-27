الكشف عن مقترح قدمه نتنياهو بشأن محور نتساريم.. تضمن حفر خنادق

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/ PNN - كشفت صحيفة“يديعوت أحرونوت”، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقترح قدمه رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين بشأن محور "نتساريم" الفاصل بين شمال غزة وجنوبها، ضمن مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد تبادل للأسرى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية اسرائيلية، أن نتنياهو اقترح حفر خنادق تقطع محور "نتساريم" من الشمال إلى الجنوب لمنع مرور المركبات، وكلف الفريق المفاوض بعرض المقترح في القاهرة، رغم معارضتهم اقتراح نتنياهو، كونه غير عملي ولن تقبله حماس أو الوسطاء.

وأوضحت أن "مقترح نتنياهو تضمن عودة الأشخاص المدنيين مشيا على الأقدام، أما السيارات التي تتطلب العودة إلى الشمال سيتطلب تفتيشها وتحويلها إلى الفحص أولا".

وأشارت "يديعوت" إلى أن الجهات الأمنية الإسرائيلية رأت أن هذا المقترح "غير عملي"، وتم عرضه قبل أشهر لكن تم رفض عرضه مرارا، لأنه سيخلق عبئا كبيرا على حركة الفلسطينيين من الشمال للجنوب والعكس، وسيقوض السبب الذي أُنشئ من أجله "ممر نتساريم".

وتابعت: "أبلغ فريق التفاوض نتنياهو بالفعل بأنه يعارض هذا الاقتراح بشدة، لكن نتنياهو

أصر على تقديمه إلى الوسطاء، الذين رفضوه رفضا قاطعا، كما كان متوقعا".