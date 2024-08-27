الكشف عن مقترح قدمه نتنياهو بشأن محور نتساريم.. تضمن حفر خنادق

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/ PNN - كشفت صحيفة“يديعوت أحرونوت”، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقترح قدمه رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بشأن محور "نتساريم" الفاصل بين شمال غزة وجنوبها، ضمن مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة
تبادل للأسرى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية اسرائيلية، أن نتنياهو اقترح حفر خنادق تقطع محور "نتساريم" من الشمال إلى الجنوب لمنع مرور المركبات، وكلف الفريق المفاوض بعرض المقترح في القاهرة، رغم معارضتهم اقتراح نتنياهو، كونه غير عملي ولن تقبله حماس أو الوسطاء.
وأوضحت أن "مقترح نتنياهو تضمن عودة الأشخاص المدنيين مشيا على الأقدام، أما السيارات التي تتطلب العودة إلى الشمال سيتطلب تفتيشها وتحويلها إلى الفحص أولا".
وأشارت "يديعوت" إلى أن الجهات الأمنية الإسرائيلية رأت أن هذا المقترح "غير عملي"، وتم عرضه قبل أشهر لكن تم رفض عرضه مرارا، لأنه سيخلق عبئا كبيرا على حركة الفلسطينيين من الشمال للجنوب والعكس، وسيقوض السبب الذي أُنشئ من أجله "ممر نتساريم".
وتابعت: "أبلغ فريق التفاوض نتنياهو بالفعل بأنه يعارض هذا الاقتراح بشدة، لكن نتنياهو
أصر على تقديمه إلى الوسطاء، الذين رفضوه رفضا قاطعا، كما كان متوقعا".
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