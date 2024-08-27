آبل تعلن موعد حدثها الخريفي وتوقعات بتحديثات كبيرة على أجهزة آيفون

(MENAFN
) حددت شركة آبل موعد حدثها الخريفي ليكون في التاسع من سبتمبر في كوبرتينو، كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة نماذج جديدة من هواتف
آيفون، ويتوقع المحللون دورة تحديث كبيرة للهواتف الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على ميزات الذكاء الاصطناعي، والتي يُنتظر أن تكون أحد أبرز سمات التشكيلة الجديدة.
وفي مؤتمرها السنوي للمطورين الذي عُقد في يونيو، كشفت آبل عن استراتيجيتها الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن تقنية "الذكاء" الجديدة عبر تطبيقاتها، بما في ذلك سيري، ودمج تشات جي بي تي من أوبن إيه آي في أجهزتها، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز تنافسية آبل، خاصة في ظل تراجع المبيعات العالمي، وخصوصاً في الصين، وسيعرض الحدث القادم الأجهزة الجديدة ويبرز كيف تقوم آبل بدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها من الجيل التالي.
في حين تشتهر الشركة بالإعلان عن هواتف آيفون وساعات أبل الجديدة خلال فعالياتها الخريفية، مما يتزامن مع موسم التسوق الهام للعطلات، ويُتوقع أن تشمل نماذج آيفون الجديدة، التي قد تُسمى آيفون 16، شاشات أكبر في النسخ العليا، ونظام كاميرا محدث، وخيار لون جديد، بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يتم ترقية أجهزة آبل القابلة للارتداء بشريحة أسرع، وإلى جانب الأجهزة الجديدة، ستعلن آبل عن أحدث إصدار من نظام تشغيل آي أو إس، آي أو إس 18، والذي سيشمل "أبل انتلجنس" مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي للمهام مثل تلخيص الرسائل وتوليد الصور الإبداعية، بينما قد لا تكون ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة متاحة على الفور عند الإطلاق، إلا أنها ستُقدّم بعد فترة وجيزة من توفر الأجهزة الجديدة، وتحمل دعوات الحدث عبارة " إنه وقت التوهج"، في إشارة إلى تصميم واجهة سيري المحدث.
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