أسعار النفط تتدهور بعد ارتفاع واضح

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط مؤخراً توقفاً في زخمها الصاعد، ومع تراجع في التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء بتاريخ 27 أغسطس، بعد زيادة كبيرة في الجلسات الثلاثة السابقة، فقد انخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 32 سنتاً، أو بنسبة 0.39 بالمئة، لتستقر عند 81.11 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 36 سنتاً، أو بنسبة 0.46 بالمئة، إلى 77.06 دولاراً للبرميل، ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع ملحوظ تجاوز 7 بالمئة في أسعار خام برنت و7.6 بالمئة في خام غرب تكساس الوسيط خلال الجلسات السابقة.
كما كان الارتفاع الأخير في أسعار النفط مدفوعاً بمجموعة من العوامل، بما في ذلك المخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله، بالإضافة إلى إغلاق حقول النفط الليبية ، وقد زادت هذه المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات نتيجة النزاع في الشرق الأوسط، وهي منطقة حيوية لإنتاج النفط، علاوة على ذلك، أدت الاضطرابات السياسية في ليبيا إلى إغلاق حقول النفط، مما زاد من القلق بشأن الإمدادات.
في حين أشار محللون إلى أن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، الذي شهد زيادة في إطلاق الصواريخ رداً على مقتل قائد كبير في حزب الله، قد زاد من القلق في الأسواق، كما أن خطر انقطاع الإمدادات أصبح أكثر وضوحاً بعد قرار ليبيا بوقف إنتاج وتصدير النفط في ظل تصاعد التوترات السياسية، هذه الحالة قد تؤثر على ما يصل إلى 1.17 مليون برميل يومياً من الإنتاج النفطي في ليبيا، مما يبرز المخاطر الجيوسياسية التي تواجه سوق النفط.
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