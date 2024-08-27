غولدمان ساكس يقوم بتعديل توقعاته لأسعار النفط برنت لعام 2025

(MENAFN
) قامت مجموعة غولدمان ساكس بتعديل توقعاتها لأسعار نفط
برنت لعام 2025، حيث خفضت توقعاتها للمتوسط السعري وحدّت نطاق الأسعار بمقدار 5 دولارات للبرميل، وتتوقع المجموعة الآن أن يبلغ متوسط سعر برنت 77 دولارًا للبرميل في 2025، انخفاضًا من التوقعات السابقة التي كانت عند 82 دولارًا، وقد تم تحديد نطاق السعر المعدل لبرنت بين 70 و85 دولارًا للبرميل، ويأتي هذا التعديل استجابة لزيادة غير متوقعة في مخزونات النفط وتباطؤ الطلب من الصين، والتي من المتوقع أن تضغط على أسعار النفط، ومع ذلك، أشارت غولدمان ساكس إلى أن الطلب من الهند وانخفاض أسعار الفائدة يساعدان في التخفيف من حدة انخفاض الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، أبرزت غولدمان ساكس أن إمدادات النفط في الولايات المتحدة تتجاوز التوقعات السابقة، بينما تباطأ نمو الطلب في الصين، وقد ساهم هذا التحول في تعديل توقعات الأسعار. كما قامت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بتعديل توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام المقبل، حيث خفضت التقديرات إلى 1.78 مليون برميل يوميًا من تقديرات سابقة بلغت 1.85 مليون برميل يوميًا، وتبقى غولدمان ساكس متفائلة بأن أوبك ستزيد الإنتاج في الربع الرابع من العام.
كما تقوم مجموعة أوبك+، التي تشمل أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، بتنفيذ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لاستقرار السوق، ومن المقرر أن تبقى معظم هذه التخفيضات سارية حتى نهاية 2025، وفي الأول من أغسطس، أعلنت أوبك+ عن خطط لبدء تخفيف أحدث جولة من التخفيضات، والتي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا، بدءًا من أكتوبر، ومع ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه التخفيضات إذا كانت الظروف السوقية تتطلب ذلك، وقد شهدت أسعار النفط تقلبات مؤخرًا، مع انخفاض حديث بعد ارتفاع تجاوز 7 في المئة على مدى ثلاث جلسات، مدفوعًا بالقلق من تصاعد النزاعات في الشرق الأوسط واضطرابات في حقول النفط الليبية.
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