انطلاق جائزة تجربة العميل السعودية 2025

MENAFN - Asdaf News) انطلقت النسخة الثانية من جائزة تجربة العميل السعودية 2025، بالشراكة مع جمعية تجربة العميل، وبالتعاون مع“Awards International”، وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 13 نوفمبر 2024 في فندق درة الرياض انتركونتيننتال.

وتحتوي الجائزة على 27 فئة موزعة على أربع مجموعات، تحتفي كل مجموعة منها بجانبٍ محددٍ من التميز في تجربة العميل، حيث تدور فئات الجائزة حول أربع فئات هي: تجربة العميل الكلاسيكية، دائرة تجربة العميل، تجربة العميل في القطاعات المتخصصة، محترفو تجربة العميل.

وتضم (تجربة العميل الكلاسيكية) الفئات التالية: العملاء في صميم كل شيء، أفضل استراتيجية تجربة عميل، الاستفادة المثلى من معلومات العملاء وملاحظاتهم، وأفضل مركز اتصال، الموظفون في صميم كل شيء، أفضل خدمة عملاء، أفضل برنامج قياس في تجربة العميل، وأفضل برنامج للتمركز حول العملاء.

أما مجموعة دائرة (تجربة العميل) فتضم الفئات التالية: أفضل تحول رقمي، أفضل تجربة عميل في الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفضل ابتكار في تجربة العميل، أفضل تجربة للمستخدم الرقمي، أفضل استخدام للتكنولوجيا في تجربة العميل، أفضل تجربة رقمية للعملاء، أفضل تجربة لعملاء قطاع الأعمال، وأفضل تغيير ثقافي وتحول في تجربة العميل.

وتضم مجموعة (تجربة العميل في القطاعات المتخصصة) الفئات التالية: أفضل تجربة للمواطنين، أفضل تجربة تعليمية، أفضل تجربة عميل في خدمات الترفيه، أفضل تجربة عميل في مجال النقل والخدمات اللوجستية، أفضل تجربة للمريض، أفضل تجربة عميل في الخدمات المالية، وأفضل تجربة عميل في الخدمات السياحية.

فيما تضم مجموعة (محترفو تجربة العميل) الفئات التالية: فريق السنة لتجربة العميل، أفضل خبير في تجربة العميل، قائد العام لتجربة العميل.

وكانت قد أغلقت جائزة تجربة العميل السعودية النسخة الأولى، بعد استقبالها 44 جهة للتنافس على الفئات، وسوف يتم تقديم ملاحظات محايدة وموضوعية من خلال اللجان المكونة من الحكام المستقلين، حيث تم تخصيص خمسة حكام لكل لجنة تحكيم من مجموعات الجائزة.