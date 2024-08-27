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العلاقات بين الهند و الخليج لا يمكن أن تتأثر بفيلم مغرض

8/27/2024 4:55:51 AM
(MENAFN- Al Watan) في ظل العلاقات القوية والمتميزة بين الهند ودول الخليج، يأتي الفيلم الهندي "حياة الماعز" ليشوههذه الصورة من خلال تصويره لوقائع مشوهة ومبالغ في أحداثها حول حادثة فردية تعود لأكثر من ثلاثينعامًا. ما يثير الاستغراب هو الإصرار على إبراز قضية قديمة بشكل يتنافى مع الواقع الحالي، حيث تعيش الجالية الهندية في السعودية والخليج في أمن وازدهار، مستفيدة من فرص العمل والتنمية في بيئةتحتضن الجميع.
يحاول الفيلم تصوير دول الخليج وكأنها بيئة معادية للأجانب، مركّزًا على حادثة فردية تعرض لها وافدهندي قبل ثلاثة عقود من الزمن.
من المؤسف أن يتم استخدام هذه الحادثة كأداة لتشويه صورةالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، متجاهلًا التغيرات الكبيرة التي حدثت بعد تلك الفترة وما تبعهامن تطورات إيجابية في معاملة الوافدين، حيث قامت السعودية بخطوات ملموسة لتحسين أوضاع الوافدين ونظام الكفيل، وشهد نظام العمل إصلاحات جوهرية تعزز من حقوق الوافدين وتوفر لهم مزيدًامن الحريات والصلاحيات. كما أُنشئت محاكم عمالية لضمان حقوق العمال، مما أتاح للوافدين فرصةلمحاسبة أصحاب العمل ومقاضاتهم في حالة حدوث أي تجاوزات.
لا شك أن السفارة الهندية لديها دور محوري في توضيح الحقائق ونقل الصورة الصحيحة لما تعيشه الجالية الهندية من استقرار ورفاهية في المملكة. ومعروف أن الهنود في السعودية يساهمون بشكل كبيرفي الاقتصاد الوطني، وتحويلاتهم المالية الشهرية بالمليارات تشهد على نجاحهم واستفادتهم من الفرص المتاحة لهم.
رابطات الجالية الهندية في المدن السعودية تتحمل أيضًا مسؤولية كبيرة في هذا الجانب.
يجب أن تكون صوتا للجالية الهندية في السعودية، ومن الواجب أن تساهم في الدفاع عن البلد الذي يستضيفهم ويوفر لهم فرص العمل والحياة الكريمة.
أيضا وعلى المنوال نفسه، فإن القنوات والوسائل الإعلامية الهندية مطالبة بنقل آراء الجالية الهندية وتقديم صورة واضحة تعكس واقع حياتهم اليومية. يجب أن تكون هذه القنوات الإعلامية منابر للحقيقة، تنقل واقع العلاقة الودية بين الهنود والسعوديين، وتساهم في نفي الأكاذيب التي تم ترويجها من قبل منتجي هذا الفيلم .
مثل هذه الحملات المغرضة ضد السعودية ودول الخليج لا يمكن أن تمر مرور الكرام،بل يجب مواجهتها بحزم من قبل الأطراف المعنية كافة. فالصمت أمام هذه الافتراءات يمكن أن يكون له تأثير في كل هندي يعيش في السعودية بسبب السكوت على الباطل وعدم التحرك للدفاع عن الحقيقة.
لذا علينا أن نكون أكثر حزمًا ووعيًا في مواجهة مثل هذه الحملات الإعلامية المغرضة، وأن نطالب الجميع - من السفارة الهندية إلى الجالية والقنوات الإعلامية - بالتصدي لهذه الأكاذيب وإظهار الحقيقة للعالم. العلاقات بين الهند ودول الخليج لا يمكن أن تتأثر بفيلم مغرض، ولكن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن الحق والحقيقة.

MENAFN27082024000089011017ID1108604587

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