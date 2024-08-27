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الصعود السعودي إلى القمة

8/27/2024 4:55:51 AM
(MENAFN- Al Watan) الصعود السعودي إلى القمة لم يكن وليد اللحظة، هو عبارة عن مسيرة تحول لم يشهد لها الشرق الأوسط مثيلاً، ومنجزات كبيرة ملء السمع والبصر انفردت بها الرؤية السعودية الجديدة، بالبحث والتطوير والابتكار
الذي تشهده مملكتنا الغالية والعالية بإذن الله. وما نراه بأعيننا من تحولات على الأرض باتت متاحة لزيارة الباحثين والخبراء والصحافيين .. المنصفون، لذا فإن "رؤية 2030" بما تحمله من تحديات وتصحيحات كانت وما زالت أهم مشروع تحديثي للتحول نحو مستقبل مزدهر ستشهده منطقة الشرق الأوسط، وسيظل هذا المشروع معاشاً شأن كل التحولات التاريخية مثاراً للإعجاب والتأمل والفخر، لدى كل العقلا في الشرق الاوسط وفي العالم بأسره. و ستثير الرؤية موجات من الاستهداف واللغط والأوهام.. من المغرضين وأصحاب المشاريع التقويضية والإعلام المدعوم من أعداء هذه البلاد والذي لم يعد يخفى على أحد، فهو إعلام مغرض يبحث عن الإثارة ويقتات على الأخبار الساذجة والكاذبة والاصطياد في الماء العكر .
ومنجز الرؤية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صاحب مشروع الرؤية، الذي أصبح اليوم نموذجا للمنطقة وبوابة لمستقبل الشرق الأوسط. منجز ناجح بكل المقاييس.
منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مدن مملكتنا ومناطقها ومحافظاتها في تشكيل حياة جديدة أكثر جودة، و كذلك توفير سبل عيش أفضل. وهذا النمو الملحوظ المدفوع ببرنامج التحول الوطني والذي يشمل خدمات رقمية حكومية سهلة، توفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليشارك في تسهيل حياة المواطنين، ويعطي الأولوية لأمن المواطن المالي، ويوفر البرنامج سلسلة متنوعة ومبتكرة من الخدمات، تعكس الريادة السعودية والتطور العالمي الذي تشهده.
إن الصعود السياسي السعودي المتواصل على المسرح العالمي، لم يأت من فراغ إنما أتى نتيجة تفكير استراتيجي وقراءة دقيقة للتحولات، التي يشهدها العالم من حولنا، حيث تسعى الإدارة السعودية لتثبيت موقعها الجديد، مدفوعة باقتصاد متين وقيادة حازمة ودولة ذات أجهزة ومؤسسات أكثر حداثة وتنظيماً.
ندرك جيداً نحن كسعوديين إن قيادتنا - حفظها الله - أوصلتنا إلى مرتبة متقدمة بين الأمم، وحمتنا من الزلازل السياسية والاقتصادية والمالية، التي تضرب العالم في كل إنحاء المعمورة .. إلى الأمام وطني وحفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.

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