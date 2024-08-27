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خريطة البرامج التعليمية بين الجامعات والهيئات والمؤسسات

8/27/2024 4:55:51 AM
(MENAFN- Al Watan) أصبحت البرامج الدراسية والتدريبية وبرامج الدراسات العليا عائمة بين الجامعات والكليات الأكاديمية من جهة، والهيئات والمؤسسات والمراكز المستقلة من جهة أخرى. والسائد عالميًّا أن تكون الجامعات والكليات هي الحاضن الوحيد لتلك البرامج الدراسية (برامج ما بعد المرحلة الثانوية والدراسات العليا).
ولكن نرى أن بعضًا من المؤسسات والهيئات التي تأخذ الطابع الغير التعليمي بدأت بطرح برامج دراسات عليا وبرامج تعليمية بالتعاون مع مؤسسات غير تعليمية أخرى، الذي قد يُشكَّل علامة استفهام في قدرة تلك البرامج على توفير جوانب تعليمية وأكاديمية وتدريبية كافية وبجودة عالية، وهو الذي تستطيع توفيره الجامعات والكليات لما تمتلكه من كوادر بشرية متخصصة في التعليم والتدريب، وهو إحدى مهامها الأساسية التي أُنشئت من أجلها.
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهي الهيئة المرموقة وذات المسؤولية الحساسة في تصنيف التخصصات الصحية، وترخيص الممارسين الصحيين لمزاولة المهن الطبية في السعودية، وكذلك من ضمن المهام الحيوية المناطة بالهيئة هي توفير برامج تدريب طبية تدريبية مثل برامج الزمالات وغيرها، التي تكون مُوجَّهة للأطباء والمتخصصين الصحيين. وعلى مدى عقود نجحت الهيئة عالميًّا في هذا الدور الأساسي الذي أُنشئت من أجله، فهي ذات قيمة وطنية عظيمة.
وخلال السنوات الماضية، أنشأت الهيئة ذراعًا تدريبيًا لها وهو الأكاديمية الصحية، وطرحت الأكاديمية الكثير من البرامج التدريبية في تخصصات محددة مثل رعاية المرضى والتعقيم الطبي، وذلك بناءً على دراسة الاحتياج وسد نقص الكفاءات المؤهلة في سوق العمل الصحي.
والمقترح هنا، أن تكون الجامعات والكليات الحكومية والأهلية هي الحاضن الوحيد لهذه البرامج بالتعاون مع الأكاديمية، ومن غير المُوصى به أن تكون مطروحة في المؤسسات الصحية وغيرها، لأن هذه البرامج تعتمد على التعليم والتدريب معًا، الذي قد يكون هناك عجز في توفير المعرفة والمهارات الكافية في هذه البرامج، خاصة أنها مُوجَّهة لغير المتخصصين في المجالات الطبية مثل خريجي تخصصات الفيزياء والكيمياء.
كذلك برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر كلياتها التقنية هي برامج تُحاكي إلى حدٍّ بعيد برامج الجامعات مثل دبلوم الموارد البشرية وإدارة الأعمال والتقنية الكهربائية وغيرها، وهي نفسها الذي تطرحه الجامعات حاليًا بنظام التخرج المبكر على درجة الدبلوم، أو البرامج التي تقدمها الكليات التطبيقية المنتشرة في كل الجامعات الحكومية. ومنعًا للازدواجية، التوصية أن تقوم الكليات التقنية بعمل دراسة في نوعية البرامج، وأن تستهدف المستقبل عبر تخصصات تدريبية محددة ودقيقة لا تُحاكي برامج الجامعات على نحو مباشر. وبشكل مُشابه، المعاهد التدريبية الخاصة المرخصة من ذات المؤسسة تقدم برامج على هيئة دبلومات قد تكون غير مطلوبة في سوق عمل يتطور بوتيرة متسارعة، ولا تختلف عما تقدمه الكليات التقنية والجامعات الحكومية والأهلية. وعليه، يجب على المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة التركيز على الدورات التدريبية التأهيلية والتطويرية قصيرة المدة التي تنمي المهارات الشخصية والمهنية والتقنية.
ومن جانبٍ آخر، ظهرت منذ مدة قريبة التنافسية بين الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية في طرح برامج للدراسات العليا، حيث إن كثيرًا من المؤسسات الجامعية الأهلية بدأت بطرح برامج للدراسات العليا مستنسخة من الجامعات الحكومية أو بالتعاون بين القطاعين، ولا تمتلك تلك البرامج صفة الانتقائية والنوعية. ولعل من المقترح أن تقوم الجامعات والكليات الأهلية التي أصبحت أكثر نضوجًا بالتوسع في استحداث برامج دراسات عليا بعيدًا عن مظلة الجامعات الحكومية، لتتحقق التنافسية المنشودة في طرح برامج دراسات عليا نوعية وذات احتياج كبير في سوق العمل.
ولوزارة التعليم بالتعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة دورًا بوضع معايير واضحة لاستحداث برامج الدراسات العليا في القطاع الجامعي الحكومي والأهلي وتفعيله بشكل تام، وأيضًا لوضع آلية للتعاون بين القطاعين بذات الشأن، وذلك بناءً على دراسة احتياج سوق العمل وتنمية القدرات البشرية للمجتمع؛ مما يُضفي طابعًا إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني.
‏ختامًا، أصبح من الضروري تصميم ورسم خريطة للبرامج التعليمية الجامعية في السعودية بما لا يتعارض مع الإطار الوطني للمؤهلات واشتراطات التصنيف المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن تندرج تحت الجامعات والكليات الحكومية والأهلية مثل برامج الدبلوم وبرامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم العالي والدراسات العليا (الأكاديمية والبحثية).
أما برامج التدريب البحْتة التي تخضع لمعايير ومتطلبات محددة في بيئة العمل بشكل مباشر مثل الزمالات الطبية، يجب أن تستمر تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئات المختلفة مثل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والهيئة السعودية للمهندسين وغيرهم، مع مراعاة التعاون مع الجامعات في حال أن هذه البرامج تتكوَّن من جوانب تعليمية ومعرفية، إضافة إلى الجوانب التدريبية.

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