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رابطة العالم الإسلامي تدين تصريح وزيرٍ إسرائيليّ دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى

8/27/2024 4:55:50 AM
(MENAFN- Al Watan) أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكارٍ شديدٍ، تصريحَ وزيرٍ في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دعا فيه لإقامة كنيسٍ يهوديٍّ في المسجد الأقصى المبارك.
وفي بيانٍ للأمانة العامة، ندّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه التصريحات الهمجية، في سياق مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعدي على المقدسات الإسلامية. وحذَّر الشيخ الدكتور العيسى، من مخاطر تمادي حكومة الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم. وشدّد، على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقفِ هذه الانتهاكات الإنسانية والقانونية، ووضعِ حدٍّ للجرائم المُمنهجة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الأبرياء.

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