رابطة العالم الإسلامي تدين تصريح وزيرٍ إسرائيليّ دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى

(MENAFN
- Al Watan)
أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكارٍ شديدٍ، تصريحَ وزيرٍ في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دعا فيه لإقامة كنيسٍ يهوديٍّ في المسجد الأقصى المبارك.
وفي بيانٍ للأمانة العامة، ندّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه التصريحات الهمجية، في سياق مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعدي على المقدسات الإسلامية. وحذَّر الشيخ الدكتور العيسى، من مخاطر تمادي حكومة الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم. وشدّد، على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقفِ هذه الانتهاكات الإنسانية والقانونية، ووضعِ حدٍّ للجرائم المُمنهجة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الأبرياء.
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