متحف البيت الأصيل يجسد قصص مكية وحكايات تاريخية

MENAFN - Al Watan) بدأ متحف البيت الأصيل في أطهر بقاع الأرض والمعمورة بحي الزايدي بمكة المكرمة باستقبال الزوار من الأهالي للإطلاع على بعض محتوياته التاريخية التي تمتد لأكثر من 1000 سنة ماضية والذي يتضمن كل ركن من أركانه لحكايات وقصص تروى وتستحق الوقوف عليها.

"الوطن" بدورها وقفت ميدانيا على محتويات المتحف ورصدت مضامينه ومقتنياته التي تجسد عصور تاريخية مكية سابقة على أرض الواقع ويتضمن المتحف جرة عين زبيدة التي لها أكثر من 1000 عام .

وأوضح مالك المتحف الشيخ عادل أمين حافظ لـ"الوطن" بأن المتحف يحتوي على العديد من المقتنيات القديمة والتي تمثل حضارة المملكة العربية السعودية خلال 100 عام.

كما يتضمن المتحف أركان خاصة بالمهن القديمة والتي اندثرت بعضها والبعض أصبح يمثل القاب لبعض العوائل في السعودية .

مثل الحداد والنجار واللبان والقطان والسبحي والصائغ وغيرها

أيضا يشتمل المتحف على قسم خاص بالأجهزة التي تعمل بالغاز وتمثل حقبة ما قبل الكهرباء وقسم خاص بالعملات الأثرية وقسم آخر بالأجهزة السمعية والبصرية القديمة .

وأشار حافظ إلى أن مايميز المتحف وجود غرفة كاملة محاكاة لكسوة الكعبة وتفاصيلها.

كما يدمج المتحف الماضي بالحاضر وذلك بوجود شاشات عرض تعريفية كبيرة توضح معلومات مهمة تهم الزائر.

ويتكون المتحف من 3 أدوار يقع في مكة المكرمة بحي الزايدي.

وتطرق حافظ إلى أن مايميز المعرض استشعار الزائر بأجواء الماضي حيث تم عمل ديكورات خاصة يعيش من خلالها الزائر هذه الأجواء على الواقع كما تم إتاحة العديد من المقتنيات بصورة يستطيع الزائر تلمسها والجلوس حولها كالمجالس القديمة .