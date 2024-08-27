قصص نجاح منسوبي أسواق عبدالله العثيم.. في الكفاح وقوة الإرادة

MENAFN - Al Watan) "مشعل العنزي" تنقّل من بائع إلى عدة وظائف وصولًا إلى وظيفة مدير إدارة

"خالد المهنا" تدرج من محاسب مبيعات إلى أن ترقى لوظيفة مدير منطقة

"عبدالله اليحيى" من بائع ليصبح حاليا في منصب مدير فرع

"روابي العنزي" تدرجت في وظيفتها من محاسب مالي إلى وظيفة مشرف حسابات المخزون

رحلة نجاح منسوبي شركة "أسواق عبدالله العثيم"، قصص في الكفاح وقوة الإرادة، تحكي عن شباب وشابات في مقتبل العمر، بدأوا بوظائف صغيرة، ولكن تطلعاتهم المستقبلية وطموحاتهم جميعًاالتي لا تحدها حدود، لم تتوقف، عند هذه الوظائف التي لا تلبي احتياجاتهم ورغباتهم الجامحة، ليشقوا طرقهم بكل ثقة وبطموح يكبر معهم يومًا بعد يوم.

قوة الإرادة

واصل هؤلاء الشباب كفاحهم، لينتظموا في التحصيل العلمي والتدريب والتأهيل على رأس العمل، حتى وصلوا إلى غاياتهم التي كانت نصب أعينهم، ليتدرجوا في وظائفهم، حتى تقلدوا عددا من المناصب القيادية، ليصبحوا بذلك مثلا حيًا في الكفاح والطموح،وأمثلة يحتذى بها في قطاع التجزئة، وفي أكثر أسواق القطاع ممثلا في "أسواق عبدالله العثيم"، التي تضم أكثر من 365 فرعا، منتشرة في أكثر من 100 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، فيما يبلغ عدد منسوبيها نحو 18.500 موظف، وموظفة.

نسرد قصص النجاح هذه، لكي تكون قدوة لأبناء وبنات الوطن، الذين يتطلعون إلى مستقبل زاهر، في قطاع البيع بالتجزئة في المملكة الذي يعتبر أكبر سوق على مستوى المنطقة، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم القطاع نحو 596 مليار ريال، مع نهاية العام الجاري2024، وذلك بحسب أحدث إحصائية.

. "العنزي" مدير إدارة

قصة نجاح الشاب/ مشعل العنزي التي بدأت قبل أكثر من 18 سنة، هي قصة تدل على الإرادة القوية لهذا الشاب، حيث بدأ رحلته مبكرًا في "أسواق عبدالله العثيم"، رحلة تميزت بالعزيمة، والإصرار وتؤكد على مدى قدرة الشباب السعودي على صناعة النجاح إذا ما توفرت لهم الظروف المناسبة، حيث تقلد العنزي خلال هذه الرحلة الطويلة عددا من الوظائف، وبعزم ومثابرة وكفاح، طور خلالها قدراته، ومهاراته المهنية، من خلال التدريب، والتأهيل على رأس العمل، وظل يتدرج في السلم الوظيفي، حتى أصبح حاليًا يتقلد منصب مدير إدارة المبيعات، والتشغيل الإقليمي، وآخر منصب تقلده العنزي وهو في عمر الـ 37 عامًا .

. "المهنا" مدير منطقة

خالد المهنا، رحلة نجاحه في "أسواق عبدالله العثيم" بدأت عام 2007، في وظيفة محاسب مبيعات، وبعد عدة سنوات استطاع أن يتقلد منصب مدير منطقة، وهو حاليا يؤدي هذه الوظيفة بقدرات عالية، ومواصلاً في أدائه المتميز.

. " اليحيى" مدير فرع

بدأ عبدالله اليحيى وظيفته في "أسواق عبدالله العثيم"، قبل نحو اثني عشر سنة، وتحديدًا في عام 2011 في وظيفة بائع تجزئة، ليواصل تميزه الوظيفي، بطموح كبير، حتى تدرج في وظيفته، ليتم ترقيته إلى مدير فرع، في واحد من أكبر فروع "أسواق عبداللهالعثيم".

. "روابي" مشرف حسابات

روابي العنزي، بدأت في "أسواق عبدالله العثيم" عام 2020، في وظيفة محاسب مالي، وبناءً على المسار الوظيفي، وبرامج التدريب،والمهارات المهنية، استطاعت أن تتدرج في عدة مناصب حتى وصلت إلى وظيفة مشرف وحدة حسابات المخزون، وتطمح في مواصلة مسارها المهني إلى مناصب عُليا.

هذه النماذج الوظيفية في شركة "أسواق عبدالله العثيم"، وقصص النجاح تؤكد أن بيئة الأعمال في شركة "أسواق العثيم"، بيئة مهيئة من مختلف الجوانب، بيئة تمكّن الكوادر الوطنية، وتشجعها،وتسعى لتمكين الكفاءات السعودية وتطويرها، من أجل صناعة مستقبلهم الطموح، وتلبية تطلعاتهم.

نموذج ريادة الأعمال

لقد أصبحت شركة "أسواق عبدالله العثيم"، حاليا علامة تجارية بارزة في قطاع التجزئة، والفضل الكبير بعد توفيق الله يعود إلى رائد الأعمال عبد الله العثيم الذي تعد جهوده امتدادا لجهود والده الشيخ صالح العثيم -رحمه الله-، الذي أسس كيان العثيم في عام 1956م، ليواصل بعده عبدالله العثيم قيادته لهذا الكيان، بكل شغف وقدرات متعددة، مساهما من خلال هذا الكيان في دفع عجلة التنمية، واقتصاد المملكة الذي كان، ومازال أحد أقوى اقتصادات الدول التي تتقلد مراكز مرموقة عالميًا وإقليميًا.

دعم التوطين

تعكس قصص النجاح التي سردها عدد من منسوبي شركة "أسواق عبدالله العثيم"، الدور الكبير الذي ظلت تحققه الشركة في مجال توطين الوظائف، وتمكين الشباب السعودي، وتهيئة أبناء وبنات الوطن للدخول إلى سوق العمل، وبشتى القدرات والمهارات التي تجعلهم يتقلدون مناصب قيادية في مجال عملهم.

كما نجد أن استراتيجية التوطين في كيان "أسواق عبدالله العثيم"، تعمل على رفع عدد الموظفين من أبناء، وبنات الوطن في مختلف الشركات التابعة لهذا الكيان الحيوي النشط، كما تتضمن هذه الاستراتيجية إتاحة فرص التأهيل، والتدريب على المهارات المطلوبة، في سوق العمل، وذلك وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الأعمال، استهدافا للحد من البطالة، واستدامة الوظائف، بصورة عامة، لتساهم في دعم اقتصاد المملكة.

يذكر أن شركة "أسواق عبدالله العثيم"، التي تأسست في مايو، 1980، على يد عبد الله بن صالح العثيم، تعتبر امتدادا لمؤسسة الشيخ صالح علي العثيم -رحمه الله- التي تأسست عام 1956م، كما تعد "أسواق العثيم"، رائدة قطاع تجارة التجزئة في المملكة، وتحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الفروع، والانتشار الجغرافي في كافة مناطق المملكة، حيث تمتلك أكثر من 365 فرعا منتشرة في نحو أكثر من 100 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة؛ فضلاً عن انتشارها خارج المملكة، بعدد فروع يصل إلى أكثر من 50 فرعًا في جمهورية مصر العربية، وتواصل الشركة خططها التوسعية لتظل الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة.