إكس بنج الصينية تستهدف تصنيع السيارات الكهربائية في أوروبا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تبحث شركة“إكس بنج” (Xpeng) عن موقع في أوروبا، مما يجعلها أحدث شركة صينية للسيارات الكهربائية تسعى إلى التخفيف من تأثير تعريفات الاستيراد من خلال بناء سياراتها في المنطقة.

قال الرئيس التنفيذي هي شياو بنغ في مقابلة مع“بلومبرج”، بالمقر الرئيسي للشركة في قوانغتشو بالصين، يوم الخميس، إن الشركة التي تعد الشريك الصيني لشركة“فولكس واجن”، في المراحل الأولى من اختيار موقع في الاتحاد الأوروبي كجزء من خطتها المستقبلية لتوطين الإنتاج.

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وأضاف أن الشركة تتوقع بناء طاقتها الإنتاجية في المناطق ذات“مخاطر العمل المنخفضة نسبياً”، موضحا أن“إكس بنج” تخطط أيضا لإنشاء مركز بيانات واسع النطاق في أوروبا، حيث أصبح جمع البيانات بشكل فعال أمراً بالغ الأهمية لتوفير مزايا القيادة الذكية للسيارات.

وأكد أن خطة“إكس بنج” الشاملة للتحول إلى العالمية لن تتأثر بارتفاع الرسوم الجمركية، على الرغم من أنه أشار إلى أن بعض“الأرباح من أسواق الدول الأوروبية ستنخفض بعد زيادة التعريفات الجمركية”.

قائمة متنامية

مع إنشاء مصنع للشركة الصينية في أوروبا ستنضم“إكس بنج” إلى صفوف متزايدة من شركات السيارات الكهربائية الصينية، بما في ذلك شركات“بي واي دي” (BYD)، و”شيري أوتوموتيف” (Chery Automobile)، و و”زيجيانغ جيلي” (Zhejiang Geely Holding) عبر علامتها“زيكر” (Zeekr)، والتي تسعى لتوسيع الإنتاج في المنطقة لتقليل تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى ما يصل إلى 36.3%. ومن المتوقع أن تواجه“إكس بنج” تعريفة إضافية تبلغ 21.3%.

لا تمثل الرسوم الأوروبية الإضافية سوى جانب واحد من نزاع تجاري أوسع على المستوى العالمي. فقد فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية قد تتجاوز 100%، في ظل التنافس بين أكبر اقتصادين في العالم على صناعة نمت بسرعة بفضل جزئي للدعم الحكومي الصيني.

زادت هذه الإجراءات التجارية من التحديات التي تواجهها الشركة، التي يبلغ تاريخها 10 سنوات، في السنوات الأخيرة. واجهت“إكس بنج” أيضا صعوبات تمثلت في ضعف المبيعات المحلية، والخلافات بشأن خطط المنتجات، وحرب أسعار طويلة الأمد في السوق الصينية. وانخفض سعر سهمها بأكثر من النصف منذ يناير الماضي.

مزايا الذكاء الاصطناعي

تعتقد“إكس بنج” أيضا أن خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وميزات القيادة المساعدة المتقدمة ستساعدها على تحقيق تقدم في السوق الأوروبية. ويعد هذا أحد الأسباب التي تجعلها بحاجة إلى إنشاء مركز بيانات كبير في أوروبا قبل أن تتمكن من تقديم هذه الميزات في المنطقة، وفقا لما قاله المدير التنفيذي.

وأشار إلى أن الشركة، المدرجة في السوق الأمريكية، استثمرت بشكل كبير في البحث والتطوير المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير رقائقها الخاصة. وأوضح أن أشباه الموصلات ستلعب دورا أكبر من خلايا البطارية التي توجد في المركبات“الذكية”.

وأضاف:“بيع مليون سيارة تعمل بالذكاء الاصطناعي سنوياً سيكون شرطاً أساسياً للشركات التي ستبرز باعتبارها فائزة في السنوات العشر القادمة، فربما يلمس السائق البشري عجلة القيادة أقل من مرة واحدة في اليوم خلال رحلته اليومية”. وتابع قائلاً:“سنشهد بدء الشركات في طرح مثل هذه المنتجات اعتبارا من عام 2025، وستكون (إكس بنغ) من بين هذه الشركات”.

سلمت شركة صناعة السيارات حوالي 50 ألف سيارة في النصف الأول من العام، وهو ما يمثل حوالي خمس مبيعات شركة“بي واي دي” خلال شهر فقط. ورغم أن توقعات تسليمات“إكس بنج” للربع الجاري تجاوزت تقديرات المحللين، إلا أن إيراداتها المتوقعة كانت أقل بكثير من التوقعات، وفقاً لتقريرها الفصلي الأخير.

تعتبر إحدى النقاط المضيئة بالنسبة لـ”إكس بنغ” هي شراكتها المستمرة منذ عام مع شركة“فولكس واجن”. ويعمل الآن مئات من موظفي الشركة الألمانية في مقرها في قوانغتشو. وقال المسؤولون إن المديرين على مستوى نواب الرئيس من كلا الجانبين يجتمعون على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، مشيرين إلى أن الشركة تبذل كل جهد لضمان نجاح الشراكة.

يتمثل أحد الأمثلة على كيفية استفادة الشركة الصينية من هذا التعاون في إدارة سلاسل التوريد المعقدة. وبمساعدة“فولكس”، ارتفع هامش الربح الإجمالي لـ”إكس بنج” في الربع الثاني إلى 14% من سالب 3.9% في العام السابق.





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