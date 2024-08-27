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بي واي دي تعتزم استخدام نظام هواوي للقيادة الذاتية في سيارات كهربائية للطرق الوعرة - جريدة البورصة

8/27/2024 4:55:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت هواوي في بيان اليوم الثلاثاء إن شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة بي واي دي وقعت اتفاقا معها لاستخدام نظام القيادة الذاتية المتقدم الخاص بشركة التكنولوجيا الصينية في سيارات كهربائية مخصصة للطرق الوعرة ضمن مجموعتها فانغ تشنغ باو.

وستكون السيارة من طراز باو 8 الرياضية متعددة الاستخدامات، والتابعة للمجموعة فانغ تشنغ باو، أول طراز من بي واي دي يضم نظام هواوي الذكي للقيادة تشيانكون، وستطرح للبيع في وقت لاحق من العام الجاري.

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المصدر:

MENAFN27082024000202011048ID1108604577

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