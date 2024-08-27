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الأسير يوسف حمدان من جنين يدخل عامه الـ22 في الأسر

8/27/2024 3:13:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - دخل الأسير يوسف عطا ذياب حمدان (52 عاما) من مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

وحسب نادي الأسير، اعتقل
الاحتلال حمدان بتاريخ 27/8/2003، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مرتين، كما حرمه من فرصة إلقاء نظرة الوداع على والدته، التي توفيت وهو في الأسر.

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