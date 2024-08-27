الأسير يوسف حمدان من جنين يدخل عامه الـ22 في الأسر

الأسير يوسف حمدان من جنين يدخل عامه الـ22 في الأسر
التاريخ
8/27/2024 3:13:39 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - دخل
الأسير يوسف عطا ذياب حمدان (52 عاما) من مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي .
وحسب نادي الأسير، اعتقل
الاحتلال حمدان بتاريخ 27/8/2003، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مرتين، كما حرمه من فرصة إلقاء نظرة الوداع على والدته، التي توفيت وهو في الأسر.
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