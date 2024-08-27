الصين تعرب عن استيائها من قرار كندا بفرض تعريفة جمركية على سيارتها الكهربائية

(MENAFN
) أعربت بكين عن "استيائها الشديد" اليوم الثلاثاء من قرار كندا بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، وهو إجراء تقول كل من أوتاوا وواشنطن إنه مبرر بسبب الدعم الحكومي الذي تتلقاه هذه السيارات، مما يجعلها تنتهك قواعد "المنافسة العادلة"، وفقاً لوكالة أنباء، وأصدرت السفارة الصينية في كندا بياناً أعربت فيه عن معارضتها القوية لهذا القرار وحذرت من اتخاذ إجراءات انتقامية محتملة.
كذلك أكدت السفارة الصينية في بيانها أن بكين "ستتخذ جميع التدابير اللازمة" لحماية مصالحها رداً على السياسة التجارية الجديدة لكندا، ويعكس هذا الرد القوي تصاعد التوترات بين الصين والدول الغربية بشأن الممارسات التجارية، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية حيث أصبحت الصين رائدة عالمياً.
كما جاء الرد الصيني بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن كندا ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، وذلك بالتوازي مع إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة، وقد برر ترودو هذا القرار باتهام الصين بعدم الالتزام بنفس المعايير البيئية ومعايير العمل التي تتبعها الدول الأخرى، مما يمنح الشركات الصينية ميزة غير عادلة، وبالإضافة إلى التعريفة الجمركية على السيارات الكهربائية، أعلن ترودو أيضاً عن فرض ضريبة إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم من الصين.
وتأتي هذه الخطوة من كندا في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، فقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية بنسبة 38 بالمئة.
MENAFN27082024000045015839ID1108604157
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.