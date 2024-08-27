منصة تيمو تعلن عن زيادة بنسبة 144 بالمئة في صافي أرباحها خلال الربع الثاني

(MENAFN
) أعلنت شركة بي دي دي هولدينغز العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، الشركة الأم لمنصة التسوق الشهيرة تيمو، عن زيادة كبيرة في صافي أرباحها خلال الربع الثاني، مما يعكس تعزيز قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، وأوضحت الشركة الصينية التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها أن صافي أرباحها للربع المنتهي في 30 يونيو ارتفع إلى 4.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 144 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت المبيعات بنسبة كبيرة بلغت 86 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، وفقاً لوكالة أنباء.
كما تمتلك شركة بي دي دي هولدينغز أيضاً منصة بيندودو ، وهي سوق صيني عبر الإنترنت تشتهر بعرض المنتجات منخفضة التكلفة منذ إطلاقها في عام 2015، وتستفيد الشركة من تحول السوق حيث يتجه المستهلكون الصينيون بشكل متزايد نحو المنتجات الأرخص ثمناً، ويعزى النجاح الكبير للشركة في الأسواق المحلية والدولية إلى هذا التحول في نمط الاستهلاك، وقد حظيت النسخة الدولية من منصة بيندودو ، والمعروفة باسم تيمو ، بشعبية كبيرة بفضل أسعارها المنخفضة والخوارزميات المتطورة التي تعزز تجربة المستخدم.
كذلك أصبحت منصة تيمو بسرعة واحدة من أكثر منصات التسوق عبر الإنترنت شهرة في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى حملة تسويقية استراتيجية شملت إعلانات بارزة خلال حدث السوبر بول الأمريكي، وشهدت المنصة نمواً سريعاً في أوروبا، على الرغم من دخولها سوق الاتحاد الأوروبي فقط في أبريل 2023، ومع ذلك، فإن توسع تيمو في أوروبا لم يكن دون تحديات، حيث تواجه المنصة تدقيقاً مكثفاً من قبل مجموعات المستهلكين بشأن ممارساتها التجارية.
ونتيجةً لاستمرار نجاح شركة بي دي دي هولدينغز، أصبح مؤسسها كولين هوانغ على قمة ترتيب أثرياء الصين، بثروة تقدر بـ 48.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات في أغسطس، وعلى الرغم من إنجازاتها، تخضع الشركة لتحقيقات من قبل الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية، التي أطلقت في أبريل تحقيقاً حول منصة تيمو بسبب مزاعم بممارسات غير عادلة، بما في ذلك الدعاية الكاذبة ومخاوف بشأن جودة المنتجات.
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