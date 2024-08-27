حماس تصدر بيانًا تنعي فيه الخمسة من شهداء الفلسطينيين

(MENAFN
) أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا تنعي فيه الخمسة من شهداء الفلسطينيين الذين قُتلوا مساء الاثنين في مخيم نور شمس, وأكدت حماس أن تضحيات هؤلاء الأفراد لن تذهب سدى, بل ستكون دافعًا هامًا لتصعيد مقاومتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.
كذلك في بيان صحفي صدر في وقت متأخر من الليل, أدانت حماس ما وصفته بالحملة العدوانية واللا هوادة التي تشنها القوات الإسرائيلية ضد الأراضي والشعب الفلسطيني, وانتقدت الحركة العمليات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية, معتبرةً أن هذه الأفعال تشكل جزءًا من استراتيجية أوسع لقمع المقاومة الفلسطينية وتعزيز السيطرة الاحتلالية, سلطت حماس الضوء على حادثة معينة حيث استهدفت القوات الإسرائيلية مبنى سكنيًا في مخيم نور شمس, تزامنًا مع إعلان المسؤولين الإسرائيليين عن تكثيف عملياتهم العسكرية في الضفة الغربية, ترى الحركة أن هذا الهجوم هو مؤشر على سلسلة من الإجراءات العنيفة التي يتخذها الاحتلال بهدف قمع المقاومة التي تسببت في تحديات كبيرة للقوات الإسرائيلية من خلال عمليات استراتيجية.
ووفقًا لحماس, فإن جهود الاحتلال الإسرائيلي لتأمين واستقرار السيطرة ستفشل في النهاية, وتتوقع الحركة أن تستمر المقاومة المستمرة في خلق تحديات كبيرة للجنود والمستوطنين الإسرائيليين, مما يتسبب مجازيًا في "اشتعال" الأرض تحت وطأة الصراع المستمر, أعادت الحركة التأكيد على التزامها المستمر بالمقاومة رغم تصاعد العدوان من قبل القوات الإسرائيلية, وأكدت حماس أن استشهاد الخمسة من مقاتليها سيحفز نضالهم, مما يعزز عزيمتهم على استمرار عملياتهم, كما زعمت أن زيادة العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية ستعزز من عزمهم وتزيد من مقاومة الحركة عبر المنطقة.
كما يبرز هذا البيان من حماس التزامها الثابت بمقاومة الإجراءات الإسرائيلية ويعكس السياق الأوسع للصراع المستمر في الضفة الغربية, تعكس استجابة الحركة موقفها من الوضع وعزمها على مواصلة نضالها وسط تصاعد العنف والخسائر الكبيرة.
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