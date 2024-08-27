وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن استشهاد مدني في جنوب بيت لحم

(MENAFN
) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مدني في قرية وادي رحال, الواقعة جنوب بيت لحم, إثر حادث عنيف تعرض له من قبل المستوطنين الإسرائيليين, الضحية, خالد سالم خلاوي, البالغ من العمر 40 عامًا, قُتل نتيجة إطلاق النار من قبل المستوطنين, كما أسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متوسطة.
كما أفاد حمدي زياد, رئيس مجلس قروي وادي رحال, لوكالة الأنباء وفا بأن المستوطنين شنوا هجومًا عنيفًا على المنازل بالقرب من مدرسة أولاد محلية, خلال هذا الهجوم, استخدم المستوطنون الذخيرة الحية, مما أدى إلى إصابة المدنيين الأربعة, وقد تفاقمت الوضعية عندما دخلت القوات الإسرائيلية إلى القرية لحماية المستوطنين, حيث استخدمت هذه القوات قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ضد السكان, مما تسبب في حالات اختناق عدة بين السكان المحليين.
كذلك يأتي هذا الهجوم ضمن نمط مزعج من تصاعد العنف الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية, تشير الإحصاءات للنصف الأول من هذا العام إلى زيادة ملحوظة في هذه الهجمات, حيث تم تسجيل 1334 حادثة, وقد أسفرت هذه الهجمات عن وفاة سبعة مدنيين فلسطينيين, إن استشهاد خلاوي يضيف إلى هذا الرقم المأساوي, ليصل عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 651 شهيدًا.
في حين يبرز الهجوم في وادي رحال تزايد تكرار وشدة العنف الذي تواجهه المجتمعات الفلسطينية, ويؤكد الاتجاه الأوسع نحو العدوان المستوطن وتأثيره البالغ على حياة المدنيين في المنطقة, تسهم التوترات المتزايدة والهجمات المتكررة في تفاقم الوضع الإنساني وتؤكد الحاجة الملحة للتدخل والحل.
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