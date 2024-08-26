أسباب الاختلالات الهرمونية عند النساء

(MENAFN
- Al Watan)
تحدث تغيرات واختلالات هرمونية بشكل طبيعي عند النساء في أوقات ومراحل معينة من الحياة مثل: مرحلة البلوغ، والحمل، وسنّ اليأس.
ولكن، قد تسبب بعض المشاكل الصحية اختلالًا في الهرمونات، مثل:
- مرض أديسون: الذي يؤثر على الغدة الكظرية وقدرتها على إنتاج الهرمونات.
- اضطرابات الأكل: فقدان الشهية واضطرابات الأكل الأخرى قد تسبب تغيرات هرمونية.
- تضخم الغدة الكظرية الخلقي (CAH): الذي يمكن أن يسبب مستويات غير طبيعية من الكورتيزول (هرمون التوتر) والتستوستيرون (هرمون الذكورة).
- متلازمة كوشينغ: المرتبطة بمستويات عالية من الكورتيزول.
- مرض السكري: الذي يؤثر على هرمون الإنسولين الذي ينظم مستوى السكر في الدم.
- متلازمة تكيس المبايض (PCOS): التي تسبب إنتاج مستويات عالية بشكل من هرمونات الذكورة لدى الإناث.
- اضطرابات الغدة الدرقية: التي تؤثر في قدرة الغدة الدرقية على إنتاج الهرمونات.
- يمكن أن تسبب العوامل التالية أيضًا تغييرات هرمونية: التكيسات والأورام. بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل أو علاجات السرطان. التعرض للمواد الكيميائية. التوتر والضغط النفسي.
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