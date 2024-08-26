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أسباب الاختلالات الهرمونية عند النساء

8/26/2024 11:52:21 PM
(MENAFN- Al Watan) تحدث تغيرات واختلالات هرمونية بشكل طبيعي عند النساء في أوقات ومراحل معينة من الحياة مثل: مرحلة البلوغ، والحمل، وسنّ اليأس.
ولكن، قد تسبب بعض المشاكل الصحية اختلالًا في الهرمونات، مثل:
- مرض أديسون: الذي يؤثر على الغدة الكظرية وقدرتها على إنتاج الهرمونات.
- اضطرابات الأكل: فقدان الشهية واضطرابات الأكل الأخرى قد تسبب تغيرات هرمونية.
- تضخم الغدة الكظرية الخلقي (CAH): الذي يمكن أن يسبب مستويات غير طبيعية من الكورتيزول (هرمون التوتر) والتستوستيرون (هرمون الذكورة).
- متلازمة كوشينغ: المرتبطة بمستويات عالية من الكورتيزول.
- مرض السكري: الذي يؤثر على هرمون الإنسولين الذي ينظم مستوى السكر في الدم.
- متلازمة تكيس المبايض (PCOS): التي تسبب إنتاج مستويات عالية بشكل من هرمونات الذكورة لدى الإناث.
- اضطرابات الغدة الدرقية: التي تؤثر في قدرة الغدة الدرقية على إنتاج الهرمونات.
- يمكن أن تسبب العوامل التالية أيضًا تغييرات هرمونية: التكيسات والأورام. بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل أو علاجات السرطان. التعرض للمواد الكيميائية. التوتر والضغط النفسي.

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