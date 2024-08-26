مدينة مصر تدرس إنشاء فندقين فى تاج سيتى وسراى - جريدة البورصة

تدرس شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير تأسيس شركة جديدة لإدارة الفنادق والخدمات الفندقية بهدف اختراق القطاع الفندقى، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة بالشركة لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر، أن“مدينة مصر” تدرس تدشين فندقين فى مشروعى“تاج سيتى” و”سراى” استغلالاً لقطعتى أرض لدى الشركة بتلك المشروعات.

موضوعاتصندوق النقد: مشروع رأس الحكمة سيجذب 5 مليارات دولار العام المقبل مصادر:“عز الدخيلة” تعد الدراسات الفنية لمصنع الحاويات بميناء الإسكندرية “أبناء حسن علام” تقتنص عقد مقاولات فندق“شبرد” بعد انسحاب“سياك”

وأوضحت المصادر، أن الشركة تبحث إمكانية عقد شراكة مع متخصصين فى القطاع الفندقى، حيث تتفاوض حاليًا مع أكثر من مستثمر بهذا القطاع.

وأكدت أن تلك الخطوة تأتى فى إطار قيام شركة“مدينة مصر” بتوسعات داخلية وخارجية بهدف استغلال كل مواردها لتوليد عوائد أكبر.

وتسعى الشركة لشراء أراضٍ جديدة فى مناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى والبحر الأحمر، كما تراقب الشركة فرص التوسع فى الدول العربية.

وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى للشركة فى وقت سابق، إن“مدينة مصر” أسست شركة إدارة تتولى إدارة المشروعات السكنية وغير السكنية التابعة لها.

وأضاف سلام، أن الشركة ستعمل بالتعاون مع عدد من العلامات التجارية العالمية المتخصصة فى إدارة المشروعات، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمى بمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات مع الشريك العالمى.

وارتفع صافى أرباح شركة“مدينة مصر” بنسبة 151%، خلال النصف الأول من العام الجارى على أساس سنوى، لتصل إلى 1.454 مليار جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 580.2 مليون جنيه خلال الفترة القمارنة من عام 2023.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من 2024 إلى 4.47 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 2.27 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2023.

وتضاعفت المبيعات التعاقدية للشركة بواقع 4 مرات لتبلغ 20.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، فيما سجلت الشركة ارتفاعًا ملحوظًا لمبيعات الوحدات بمعدل سنوى 172.1% لتبلغ 2.871 وحدة فى مختلف المشروعات خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 1.055 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.