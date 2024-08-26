مدينة مصر تدرس إنشاء فندقين فى تاج سيتى وسراى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: الشركة تخطط لتأسيس شركة لإدارة الخدمات الفندقية بالشراكة مع متخصصين
تدرس شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير تأسيس شركة جديدة لإدارة الفنادق والخدمات الفندقية بهدف اختراق القطاع الفندقى، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة بالشركة لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر، أن“مدينة مصر” تدرس تدشين فندقين فى مشروعى“تاج سيتى” و”سراى” استغلالاً لقطعتى أرض لدى الشركة بتلك المشروعات.
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وأوضحت المصادر، أن الشركة تبحث إمكانية عقد شراكة مع متخصصين فى القطاع الفندقى، حيث تتفاوض حاليًا مع أكثر من مستثمر بهذا القطاع.
وأكدت أن تلك الخطوة تأتى فى إطار قيام شركة“مدينة مصر” بتوسعات داخلية وخارجية بهدف استغلال كل مواردها لتوليد عوائد أكبر.
وتسعى الشركة لشراء أراضٍ جديدة فى مناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى والبحر الأحمر، كما تراقب الشركة فرص التوسع فى الدول العربية.
وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى للشركة فى وقت سابق، إن“مدينة مصر” أسست شركة إدارة تتولى إدارة المشروعات السكنية وغير السكنية التابعة لها.
وأضاف سلام، أن الشركة ستعمل بالتعاون مع عدد من العلامات التجارية العالمية المتخصصة فى إدارة المشروعات، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمى بمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات مع الشريك العالمى.
وارتفع صافى أرباح شركة“مدينة مصر” بنسبة 151%، خلال النصف الأول من العام الجارى على أساس سنوى، لتصل إلى 1.454 مليار جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 580.2 مليون جنيه خلال الفترة القمارنة من عام 2023.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من 2024 إلى 4.47 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 2.27 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2023.
وتضاعفت المبيعات التعاقدية للشركة بواقع 4 مرات لتبلغ 20.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، فيما سجلت الشركة ارتفاعًا ملحوظًا لمبيعات الوحدات بمعدل سنوى 172.1% لتبلغ 2.871 وحدة فى مختلف المشروعات خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 1.055 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.
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