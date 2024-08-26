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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة من خالد بن أحمد

8/26/2024 7:27:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬جلالته
للشؤون‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

وتلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للشؤون‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

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