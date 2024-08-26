الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة من خالد بن أحمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالته
للشؤون الدبلوماسية، رفع فيها الى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار جلالة الملك المعظم للشؤون الدبلوماسية، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
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