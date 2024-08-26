الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة من تركي بن راشد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الوطني للفنون، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الوطني للفنون، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
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