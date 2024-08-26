الشيخ عبدالله بن حمد: مكانة مرموقة لمملكة البحرين بين دول العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة في برقيته عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الفوز المشرف الذي تحقق لمملكة البحرين بفضل ما تحظى به هذه الرياضة العالمية من رعاية كريمة واهتمام ودعم متواصل من جلالته، الذي يعكس المكانة المرموقة لمملكة البحرين بين دول العالم، ويؤكد جدارتها في تحقيق النجاح والتفوق في هذا السباق العالمي، وتمثل رصيدًا جديدًا يضاف إلى رصيد الإنجازات الكبيرة التي تشهدها المملكة في ظل عهد جلالته الزاهر، داعيًا الله المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يحقق في ظل قيادته الحكيمة المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين وشعبها الكريم.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
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