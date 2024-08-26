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الشيخ عبدالله بن حمد: مكانة مرموقة لمملكة البحرين بين دول العالم

8/26/2024 7:27:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬المشرف‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬واهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬متواصل‭ ‬من‭ ‬جلالته،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ويؤكد‭ ‬جدارتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬العالمي،‭ ‬وتمثل‭ ‬رصيدًا‭ ‬جديدًا‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‭ ‬الزاهر،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬ويرعاه‭ ‬ويسدد‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الخير‭ ‬خطاه،‭ ‬وأن‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

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