الشيخ علي بن خليفة: أداء رفيع لفريق ماكلارين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
وأكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين في مجال رياضة سباق السيارات، مشيداً بما يتمتع به فريق مكلارين من أداء رفيع ومستوى عالٍ مكنه من الفوز بهذه البطولة العالمية بكل جدارة واستحقاق، في ظل الدعم والرعاية السامية التي يحظى به قطاع سباقات السيارات من جلالته، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
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