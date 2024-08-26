الشيخ علي بن خليفة: أداء رفيع لفريق ماكلارين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬السيارات،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬رفيع‭ ‬ومستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬مكنه‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬جلالته،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مستشار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

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