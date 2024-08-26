القائد العام: إنجازات للبحرين في مجال سباق السيارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬توجيهات‭ ‬وإرشادات‭ ‬جلالته،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة،‭ ‬ويمثل‭ ‬رصيدًا‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سباق‭ ‬السيارات،‭ ‬وما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬تحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬ورؤى‭ ‬جلالته،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بكافة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير،‭ ‬لتظل‭ ‬البحرين‭ ‬امتدادًا‭ ‬لتاريخ‭ ‬عريق‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والتميز،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

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