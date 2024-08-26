القائد العام: إنجازات للبحرين في مجال سباق السيارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن تحقيق مملكة البحرين لهذا الإنجاز جاء بفضل توجيهات وإرشادات جلالته، من أجل مواصلة مسيرة النجاح التي تشهدها المملكة، ويمثل رصيدًا يضاف إلى رصيد إنجازات مملكة البحرين في مجال سباق السيارات، وما تتمتع به من كوادر تحقق تطلعات ورؤى جلالته، مشيدًا بكافة الجهود التي بذلت لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، لتظل البحرين امتدادًا لتاريخ عريق من العطاء والتميز، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
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