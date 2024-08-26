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صالح العسكر أيقونة حضارية

8/26/2024 3:01:26 PM
(MENAFN- Al Watan) في نهاية عام 1445 هـ رأس أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، في مكتبه بقصر الحكم اجتماعاً بشأن إنشاء مركز صالح بن عبدالله العسكر الحضاري بمحافظة الخرج بحضور محافظ محافظة الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز و أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف. واطلع أمير الرياض على عرض عن المركز وسبل تعزيز إسهامه في تفعيل الشراكات المجتمعية وخدمة المحافظة وسكانها.
هذا المركز الحضاري سوف يكون علامة بارزة جديدة في محافظة الخرج هذه المحافظة التي تعيش نهضة وتحول وتطور في جميع الأصعدة.
المركز الحضاري سيساهم في تحقيق رؤية حضارية شاملة، وإبراز دور المحافظة حضاريًّا ، وإتاحة تنظيم الفعاليات والبرامج واستضافة المناسبات.
حين تحدثت في مقالي عن انشاء المركز الحضاري اتحدث بكل اعتزاز عما نشاهده من تفعيل لدور رجال الأعمال الذي يساهم في التنمية الوطنية وهذا ما جسده رجل الأعمال صالح العسكر الذي يعتبر أيقونة حضارية للمركز الحضاري الذي تكفل بإنشائه في الخرج.
صالح العسكر منذ سنوات طويلة في كل محفل وفي كل مبادرة في محافظتي الخرج والدلم نجده مساهما وعنوانا بارزا بمشاركته.
من المؤكد أن هناك أمثاله الكثير من رجال الأعمال المساهمين بخدمة الوطن، لكننا حين ذكرنا أسمه لا نخصه عن غيره بكلمات الشكر ،لكننا نخصه بالثناء على مبادرته الكبيرة ومشاركته بالتنمية في محافظة الخرج من خلال تكفله بالمركز الحضاري.
نحتاج نماذج أكثر من رجال الأعمال للمساهمة في التنمية، فالوطن يستحق منهم الكثير والجميع مدان بأفضال وخير الوطن والقيادة، ودام الوطن بقيادته ومواطنيه بخير.

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