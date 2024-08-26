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خلال شهر إقامة معرض ثان للكتاب بالمدينة المنورة

8/26/2024 3:01:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت جمعية الأدب والأدباء كافة الاستعدادات لإقامة أول معرض لها ((معرض الكتاب الدولي 2024)) في المدينة المنورة بنسخته الأولى وبمشاركة أكثر من 160 دار نشر من السعودية والدول العربية، إضافة إلى برنامج ثقافي، وتنطلق فعاليات المعرض الذي سيقام الخميس في رحاب الجامعة الإسلامية على مساحة أكثر من 6 آلاف م2، حيث تشهد المدينة المنورة لأول مرة إقامة معرضين للكتاب في أقل من شهر، وذلك بعد انتهاء معرض المدينة للكتاب من تنظيم هيئة الأدب والنشر، والاستعداد لانطلاق معرض الكتاب الدولي بنسخته الأولى من تنظيم جمعية الأدب والأدباء بالمدينة.
مجتمع المعرفة
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الأدب والأدباء حاتم الرويثي، أن جمعية الأدب والأدباء تسعد بكونها أول جمعية غير ربحية تنظّم معرض كتاب دولي، حيث يستهدف مجتمع المعرفة في طيبة الطيبة، من الطلاب الدوليين بالجامعة الإسلامية والبالغ عددهم قرابة 20 ألف طالب، ومنسوبي جامعة طيبة البالغ عددهم قرابة 50 ألف طالب وطالبة إضافة إلى طلاب التعليم العام بجميع المراحل في الفترة الصباحية، علاوة على مجتمع المعرفة من أهل طيبة الطيبة.
حدث تاريخي
تعتبر دورة المعرض الأولى هذا العام، حدثا تاريخيا في قطاع المنظمات الثقافية غير الربحية؛ حيث سيسجل التاريخ أن جمعية الأدب والأدباء أول جمعية أدبية أقامت معرض كتاب دولي بجهود ذاتية وبمشاركة 160 دار نشر من المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية، وكذلك تم اعتماد مشاركة المراكز العلمية والبحثية الخاصة ومنها مركز محمد بن عثيمين، ومركز عبدالرحمن السديري، وكذلك مشاركة المراكز العلمية والبحثية العامة مثل مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، وكذلك الجمعيات الخيرية بمنطقة المدينة المنورة.
مبادرة مجتمعية
تهدف جمعية الأدب والأدباء من خلال معرض الكتاب الدولي 2024 إلى نشر الثقافة وتشجيع واقتناء المهتمين بالثقافة للكتب في كافة المجالات التي تعزز من هويتهم وانتمائهم، وهي مبادرة مجتمعية ثقافية تخدم كل فئات المجتمع السعودي بمختلف تخصصاتهم، وسيقام على هامش المعرض الدولي برنامج ثقافي متكامل يقدم وجبة ثقافية دسمة تشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات، وسوف تتنوع بين ندوات ومحاضرات، وورش عمل، وتتنوع في محاورها بين: التاريخ، والأدب، والفلسفة والترجمة وغيرها، والتي من المتوقع أن تلبي كل رغبات وأطياف المجتمع.

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