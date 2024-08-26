خلال شهر إقامة معرض ثان للكتاب بالمدينة المنورة

(MENAFN
- Al Watan)
أنهت جمعية الأدب والأدباء كافة الاستعدادات لإقامة أول معرض
لها ((معرض الكتاب الدولي 2024)) في المدينة المنورة بنسخته الأولى وبمشاركة أكثر من 160 دار نشر من السعودية والدول العربية، إضافة إلى برنامج ثقافي، وتنطلق فعاليات المعرض الذي سيقام الخميس في رحاب الجامعة الإسلامية على مساحة أكثر من 6 آلاف م2، حيث تشهد المدينة المنورة لأول مرة إقامة معرضين للكتاب في أقل من شهر، وذلك بعد انتهاء معرض المدينة للكتاب من تنظيم هيئة الأدب والنشر، والاستعداد لانطلاق معرض الكتاب الدولي بنسخته الأولى من تنظيم جمعية الأدب والأدباء بالمدينة.
مجتمع المعرفة
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الأدب والأدباء حاتم الرويثي، أن جمعية الأدب والأدباء تسعد بكونها أول جمعية غير ربحية تنظّم معرض كتاب دولي، حيث يستهدف مجتمع المعرفة في طيبة الطيبة، من الطلاب الدوليين بالجامعة الإسلامية والبالغ عددهم قرابة 20 ألف طالب، ومنسوبي جامعة طيبة البالغ عددهم قرابة 50 ألف طالب وطالبة إضافة إلى طلاب التعليم العام بجميع المراحل في الفترة الصباحية، علاوة على مجتمع المعرفة من أهل طيبة الطيبة.
حدث تاريخي
تعتبر دورة المعرض الأولى هذا العام، حدثا تاريخيا في قطاع المنظمات الثقافية غير الربحية؛ حيث سيسجل التاريخ أن جمعية الأدب والأدباء أول جمعية أدبية أقامت معرض كتاب دولي بجهود ذاتية وبمشاركة 160 دار نشر من المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية، وكذلك تم اعتماد مشاركة المراكز العلمية والبحثية الخاصة ومنها مركز محمد بن عثيمين، ومركز عبدالرحمن السديري، وكذلك مشاركة المراكز العلمية والبحثية العامة مثل مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، وكذلك الجمعيات الخيرية بمنطقة المدينة المنورة.
مبادرة مجتمعية
تهدف جمعية الأدب والأدباء من خلال معرض الكتاب الدولي 2024 إلى نشر الثقافة وتشجيع واقتناء المهتمين بالثقافة للكتب في كافة المجالات التي تعزز من هويتهم وانتمائهم، وهي مبادرة مجتمعية ثقافية تخدم كل فئات المجتمع السعودي بمختلف تخصصاتهم، وسيقام على هامش المعرض الدولي برنامج ثقافي متكامل يقدم وجبة ثقافية دسمة تشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات، وسوف تتنوع بين ندوات ومحاضرات، وورش عمل، وتتنوع في محاورها بين: التاريخ، والأدب، والفلسفة والترجمة وغيرها، والتي من المتوقع أن تلبي كل رغبات وأطياف المجتمع.
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