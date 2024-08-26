اتحاد الغرف يعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن اتحاد الغرف السعودية بعد موافقة الهيئة العامة للتجارة الخارجية تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي في دورته الجديدة (1446 -1450)، وانتخاب عبدالله بن محمد العجمي رئيساً للمجلس، وكل من عمر بن عبدالله الخراشي، ومسفر بن مساعد الشهراني نائبين للرئيس.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي عبدالله العجمي، أن إثيوبيا تعد من أكبر القوى الاقتصادية والأسواق في أفريقيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 205 مليارات دولار في عام 2022، كما أن تشكيل المجلس يأتي متوافقاً مع توجهات المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية والبحث عن فرص استثمارية وأسواق جديدة.
وأفاد العجمي أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإثيوبيا لم يتجاوز 1.3 مليار ريال، مما يمثل فرص تجارية واستثمارية كامنة سيعمل المجلس على استغلالها ومضاعفة عوائدها عبر تفعيل الشراكات بين مجتمع الأعمال بالبلدين، مؤكداً أهمية دور المجلس كمنصة لخدمة الصادرات السعودية والقطاعات المستهدفة بإثيوبيا في ظل ما تمثله من بيئة خصبة للاستثمار ومنفذ مهم للتجارة مع وسط أفريقيا وتميزها بقطاعات واعدة للتعاون كالزراعة والصناعات المعدنية والبتروكيماوية والغذائية والسياحة والعقار والمقاولات.
يذكر أن تشكيل المجلس جاء بعد الزيارة الناجحة لوفد اتحاد الغرف السعودية إلى إثيوبيا يونيو الماضي وتوقيعه خلالها مع الغرفة التجارية الإثيوبية اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي إثيوبي مشترك، والذي من المؤمل أن يشكل دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة وإثيوبيا.
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