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اتحاد الغرف يعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي

8/26/2024 3:01:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن اتحاد الغرف السعودية بعد موافقة الهيئة العامة للتجارة الخارجية تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي في دورته الجديدة (1446 -1450)، وانتخاب عبدالله بن محمد العجمي رئيساً للمجلس، وكل من عمر بن عبدالله الخراشي، ومسفر بن مساعد الشهراني نائبين للرئيس.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي عبدالله العجمي، أن إثيوبيا تعد من أكبر القوى الاقتصادية والأسواق في أفريقيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 205 مليارات دولار في عام 2022، كما أن تشكيل المجلس يأتي متوافقاً مع توجهات المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية والبحث عن فرص استثمارية وأسواق جديدة.
وأفاد العجمي أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإثيوبيا لم يتجاوز 1.3 مليار ريال، مما يمثل فرص تجارية واستثمارية كامنة سيعمل المجلس على استغلالها ومضاعفة عوائدها عبر تفعيل الشراكات بين مجتمع الأعمال بالبلدين، مؤكداً أهمية دور المجلس كمنصة لخدمة الصادرات السعودية والقطاعات المستهدفة بإثيوبيا في ظل ما تمثله من بيئة خصبة للاستثمار ومنفذ مهم للتجارة مع وسط أفريقيا وتميزها بقطاعات واعدة للتعاون كالزراعة والصناعات المعدنية والبتروكيماوية والغذائية والسياحة والعقار والمقاولات.
يذكر أن تشكيل المجلس جاء بعد الزيارة الناجحة لوفد اتحاد الغرف السعودية إلى إثيوبيا يونيو الماضي وتوقيعه خلالها مع الغرفة التجارية الإثيوبية اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي إثيوبي مشترك، والذي من المؤمل أن يشكل دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة وإثيوبيا.

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