Tuesday, 27 August 2024 02:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1.2 مليون بلاغ للترحيل الطبي

8/26/2024 3:01:25 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها في نقل المرضى والمصابين لمراكز القسطرة القلبية خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المرضى والمصابين المنقولين 1201 مريض ومصاب، في وقت سجلت فيه بلاغات الترحيل الطبي 1.231.722 بلاغا، وإجمالي المكالمات 4.902.108 مليون مكالمة، وبلغت دقة فرز الحالات 91%.
34 % الرياض
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 2023 نقل 1201 مريض ومصاب لمركز القسطرة القلبية، وتصدرت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض المرضى والمصابين المنقولين، حيث بلغ إجمالي المنقولين إليها 404 مرضى بـ34%، وحل مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 104 مرضى ومصابين بـ9%، ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 101 مريض ومصاب بـ8.40%، ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض رابعا، بإجمالي 95 مريضا ومصابا بـ8%، ومركز سعود البابطين بالشرقية خامسا، بإجمالي 70 مريضا ومصابا بـ6%، ومستشفى الملك فهد العام بجدة سادسا، بإجمالي 62 مريضا ومصابا بـ5%، وحصدت 8 مستشفيات ((صفر)) مرضى ومصابين منقولين، منها: مستشفى الباحة، والقريات العام، والسعودي الألماني في حائل، والقصيم الوطني، ومستشفى الملك عبدالله ببيشة، والمواساة في المدينة، ورعاية بالرياض.
بلاغات الترحيل
استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من بلاغات الترحيل الطبي، حيث بلغ إجمالي بلاغات الترحيل فيها 511.247 ألف بلاغ بـ41.50%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 288.467 ألف بلاغ بـ23%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 116.739 ألف بلاغ بـ9%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 94.791 ألف بلاغ بـ8%، وعسير خامسا، بإجمالي 60.970 ألف بلاغ بـ5%.
وتصدرت الحدود الشمالية أقل المناطق في بلاغات الترحيل الطبي بـ0.62%، وحلت نجران ثانيا بـ1%، والباحة ثالثا بـ1.02%، والجوف رابعا بـ1.06%، وحائل خامسا بـ2%.
الأكثر مرضى منقولين
مدينة الملك فهد الطبية في الرياض: 34%
مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة: 9%
مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة: 8.40%
مدينة الملك سعود الطبية بالرياض: 8%
مركز سعود البابطين في الشرقية: 6%
مستشفى الملك فهد بجدة: 5%
الأكثر بلاغات ترحيل طبي
مكة المكرمة: 41.50%
الرياض: 23%
الشرقية: 9%
المدينة المنورة: 8%
عسير: 5%

MENAFN26082024000089011017ID1108602333

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث