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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 40,435 شهيدا و93,534 مصابا

8/26/2024 8:11:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40,435 شهيدا، و93,534 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

;فيما استُشهد ظهر اليوم الاثنين، خمسة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على شاطئ بحر مدينة غزة.

وقال مراسل الوكالة الرسمية إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين على شاطئ بحر مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وأوضحت مصادر طبية أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيدا و66 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الشهداء الى 40,435 ووصل عدد الجرحى الى 93,534
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وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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