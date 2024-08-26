ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 40,435 شهيدا و93,534 مصابا

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40,435 شهيدا، و93,534 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
;فيما استُشهد ظهر اليوم الاثنين، خمسة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على شاطئ بحر مدينة غزة.
وقال مراسل الوكالة الرسمية إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين على شاطئ بحر مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.
وأوضحت مصادر طبية أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيدا و66 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الشهداء الى 40,435 ووصل عدد الجرحى الى 93,534
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وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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