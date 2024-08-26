الخليلي: نسعى إلى تعزيز حضور النساء في قطاع الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أكدت شؤون المرأة منى الخليلي، سعي الوزارة والحكومة إلى تعزيز مشاركة النساء في قطاع الأعمال وفي النشاط الاقتصادي، وتعزيز حضورهن وتمثيلهن في الغرف التجارية وفي مختلف مؤسسات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء الخليلي اليوم الاثنين، مع مسؤولات وحدات صاحبات الأعمال بالغرف التجارية من جميع محافظات الضفة الغربية في مقر الوزارة وعبر تقنية زوم.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، وتعزيز حضورهن في مؤسسات القطاع الخاص، ولتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بما يعزز حضورها ومشاركتها الفاعلة في الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية.

وأكدت الخليلي حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تعترض زيادة مشاركة النساء وحضورهن في قطاع الأعمال وفي المؤسسات الاقتصادية وفي مقدمتها الغرف التجارية، وأن تحقيق ذلك يتطلب تنسيقا وتعاونا فاعلا بين الحكومة والقطاع الخاص.

من جهته، قدم موسى سلامة ممثلا عن اتحاد الغرف التجارية، شرحاً موجزا عن اتحاد الغرف التجارية وخدماته وأهدافه وتطلعاته المستقبلية، واستعرضت المشاركات واقع النساء بالغرف التجارية، وأهم البرامج والتدخلات التي يعملن عليها، وأهم المعيقات التي تحول دون زيادة تمثيلهن في الغرف التجارية.