الخليلي: نسعى إلى تعزيز حضور النساء في قطاع الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أكدت وزيرة
شؤون المرأة منى الخليلي، سعي الوزارة والحكومة إلى تعزيز مشاركة النساء في قطاع الأعمال وفي النشاط الاقتصادي، وتعزيز حضورهن وتمثيلهن في الغرف التجارية وفي مختلف مؤسسات القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء الخليلي اليوم الاثنين، مع مسؤولات وحدات صاحبات الأعمال بالغرف التجارية من جميع محافظات الضفة الغربية في مقر الوزارة وعبر تقنية زوم.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، وتعزيز حضورهن في مؤسسات القطاع الخاص، ولتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بما يعزز حضورها ومشاركتها الفاعلة في الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية.
وأكدت الخليلي حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تعترض زيادة مشاركة النساء وحضورهن في قطاع الأعمال وفي المؤسسات الاقتصادية وفي مقدمتها الغرف التجارية، وأن تحقيق ذلك يتطلب تنسيقا وتعاونا فاعلا بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جهته، قدم موسى سلامة ممثلا عن اتحاد الغرف التجارية، شرحاً موجزا عن اتحاد الغرف التجارية وخدماته وأهدافه وتطلعاته المستقبلية، واستعرضت المشاركات واقع النساء بالغرف التجارية، وأهم البرامج والتدخلات التي يعملن عليها، وأهم المعيقات التي تحول دون زيادة تمثيلهن في الغرف التجارية.
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