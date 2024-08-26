Tuesday, 27 August 2024 02:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخليلي: نسعى إلى تعزيز حضور النساء في قطاع الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص

8/26/2024 8:11:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، سعي الوزارة والحكومة إلى تعزيز مشاركة النساء في قطاع الأعمال وفي النشاط الاقتصادي، وتعزيز حضورهن وتمثيلهن في الغرف التجارية وفي مختلف مؤسسات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء الخليلي اليوم الاثنين، مع مسؤولات وحدات صاحبات الأعمال بالغرف التجارية من جميع محافظات الضفة الغربية في مقر الوزارة وعبر تقنية زوم.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، وتعزيز حضورهن في مؤسسات القطاع الخاص، ولتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بما يعزز حضورها ومشاركتها الفاعلة في الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية.

وأكدت الخليلي حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تعترض زيادة مشاركة النساء وحضورهن في قطاع الأعمال وفي المؤسسات الاقتصادية وفي مقدمتها الغرف التجارية، وأن تحقيق ذلك يتطلب تنسيقا وتعاونا فاعلا بين الحكومة والقطاع الخاص.

من جهته، قدم موسى سلامة ممثلا عن اتحاد الغرف التجارية، شرحاً موجزا عن اتحاد الغرف التجارية وخدماته وأهدافه وتطلعاته المستقبلية، واستعرضت المشاركات واقع النساء بالغرف التجارية، وأهم البرامج والتدخلات التي يعملن عليها، وأهم المعيقات التي تحول دون زيادة تمثيلهن في الغرف التجارية.

MENAFN26082024000205011050ID1108600995

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث