لقاء تشاوري في محافظة الخليل لإسناد الأسرى داخل سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل /PNN/ عقد ظهر اليوم الاثنين في مقر محافظة الخليل لقاءا تشاوريا لبحث سبل دعم وإسناد الاسرى داخل سجون الاحتلال وذلك بحضور محافظ الخليل خالد دودين ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدورة فارس ولجنة أهالي الاسرى ومجموعة من الاسرى المحررين خصوصا بعد أحداث السابع من أكتوبر .
المحافظ دودين في كلمته رحب بالحضور مؤكدا أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظل ظروف قاسية وانتهاكات يتعرض لها الاسرى أظهرت الوجه الحقيقي للاحتلال الاسرائيلي مشددا اهمية وضع برنامج شامل لإسناد الأسرى وكسر التعتيم الذي تمارسه ادارة السجون للظلم والبطش الذي يتعرض له الأسرى خصوصا بعد أحداث السابع من أكتوبر داعيا جميع مكونات المجتمع الفلسطيني للوحدة والتكاتف لدعم أسرانا في سجون الاحتلال .
الوزير قدورة قال ان هذا اللقاء هو للتشاور وتبادل الأفكار لكيفية إسناد الأسرى في كربهم ومحنتهم داخل السجون مؤكدا أن دولة الاحتلال تتصرف من واقع إحساسها بالفشل والتخبط لذلك أظهرت نزعة الانتقام والعنصرية تجاه الأسرى متحدثا حول الأدوات المتاحة لنصرة غزة والأسرى ونقل ما يحصل للعالم أجمع وأن الحرب في غزة والضفة كشفت قناع الديمقراطية لدولة الاحتلال .
ومن ثم فتح باب المداخلات من قبل الحضور للاستماع لشرح مفصل حول ظروف
الأسرى ومعاناتهم وسبل دعمهم من خلال مبادرات وخطط شاملة على مستوى الوطن وبشكل مستمر بالتعاون بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني .
MENAFN26082024000205011050ID1108600994
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.