لقاء تشاوري في محافظة الخليل لإسناد الأسرى داخل سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN/ عقد ظهر اليوم الاثنين في مقر محافظة الخليل لقاءا تشاوريا لبحث سبل دعم وإسناد الاسرى داخل سجون الاحتلال وذلك بحضور محافظ الخليل خالد دودين ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدورة فارس ولجنة أهالي الاسرى ومجموعة من الاسرى المحررين خصوصا بعد أحداث السابع من أكتوبر .

المحافظ دودين في كلمته رحب بالحضور مؤكدا أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظل ظروف قاسية وانتهاكات يتعرض لها الاسرى أظهرت الوجه الحقيقي للاحتلال الاسرائيلي مشددا اهمية وضع برنامج شامل لإسناد الأسرى وكسر التعتيم الذي تمارسه ادارة السجون للظلم والبطش الذي يتعرض له الأسرى خصوصا بعد أحداث السابع من أكتوبر داعيا جميع مكونات المجتمع الفلسطيني للوحدة والتكاتف لدعم أسرانا في سجون الاحتلال .

الوزير قدورة قال ان هذا اللقاء هو للتشاور وتبادل الأفكار لكيفية إسناد الأسرى في كربهم ومحنتهم داخل السجون مؤكدا أن دولة الاحتلال تتصرف من واقع إحساسها بالفشل والتخبط لذلك أظهرت نزعة الانتقام والعنصرية تجاه الأسرى متحدثا حول الأدوات المتاحة لنصرة غزة والأسرى ونقل ما يحصل للعالم أجمع وأن الحرب في غزة والضفة كشفت قناع الديمقراطية لدولة الاحتلال .

ومن ثم فتح باب المداخلات من قبل الحضور للاستماع لشرح مفصل حول ظروف

الأسرى ومعاناتهم وسبل دعمهم من خلال مبادرات وخطط شاملة على مستوى الوطن وبشكل مستمر بالتعاون بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني .