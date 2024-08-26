تشييع جثمان الشهيد إياد النجار في مسافر يطا جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - شيعت جماهير غفيرة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد إياد عايد عبد النجار (46 عاماً)، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال قرب قرية جنبا بمسافر بلدة يطا جنوب الخليل.

وانطلق موكب التشييع، من أمام يطا، إلى منزل ذويه في بلدة خلة المي حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد حبيب النجار، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة البلدة.

وردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد، هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، مطالبين بضرورة وضع حد لهذه الجرائم.

يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطن النجار قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي جنبا، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وباستشهاد المواطن النجار، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 645 شهيدا، بينهم 147 طفلا.