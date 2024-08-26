تشييع جثمان الشهيد إياد النجار في مسافر يطا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - شيعت جماهير غفيرة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد إياد عايد عبد النجار (46 عاماً)، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال قرب قرية جنبا بمسافر بلدة يطا جنوب الخليل.
وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى يطا، إلى منزل ذويه في بلدة خلة المي حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد حبيب النجار، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة البلدة.
وردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد، هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، مطالبين بضرورة وضع حد لهذه الجرائم.
يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطن النجار قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي جنبا، ما أدى إلى استشهاده على الفور.
وباستشهاد المواطن النجار، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 645 شهيدا، بينهم 147 طفلا.
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