برهم يبحث مع الحملة الأكاديمية الدولية تنسيق الجهود لحماية قطاع التعليم

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - بحث والتعليم العالي أمجد برهم، مع الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمُناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي رمزي عودة، سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود على صعيد حماية وفضح انتهاكات الاحتلال ومُمارساته بحق قطاعي التعليم العام والعالي، خاصةً في قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية منذ أشهر طويلة.

كما ناقش الجانبان في الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الوزارة، اليوم الاثنين، السبل الكفيلة لتفعيل وتعزيز الوعي والمُشاركة في الفعاليات الوطنية بما في ذلك "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وذلك من خلال المدارس والجامعات التي لها دور مهم في هذا السياق.

بدوره، أطلع برهم أمين عام الحملة الأكاديمية على جهود الوزارة لإغاثة العملية التعليمية في قطاع غزة، بالرغم من تواصل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال، مُثمناً جهود الحملة في فضح انتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم.

من جانبه، أشاد عودة بجهود وزارة التربية والتعليم العالي في سياق إغاثة التعليم في غزة، مؤكداً التكاتف مع الوزارة لحماية التعليم، خاصةً في ظل عدوان الاحتلال المُتواصل، والذي استهدف الطلبة والأكاديميين والمؤسسات التعليمية بشكل مُتعمَّد، في مُحاولة لتجهيل الشعب الفلسطيني.



