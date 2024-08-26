برهم يبحث مع الحملة الأكاديمية الدولية تنسيق الجهود لحماية قطاع التعليم

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - بحث وزير التربية
والتعليم العالي أمجد برهم، مع الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمُناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي رمزي عودة، سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود على صعيد حماية التعليم
وفضح انتهاكات الاحتلال ومُمارساته بحق قطاعي التعليم العام والعالي، خاصةً في قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية منذ أشهر طويلة.
كما ناقش الجانبان في الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الوزارة، اليوم الاثنين، السبل الكفيلة لتفعيل وتعزيز الوعي والمُشاركة في الفعاليات الوطنية بما في ذلك "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وذلك من خلال المدارس والجامعات التي لها دور مهم في هذا السياق.
بدوره، أطلع برهم أمين عام الحملة الأكاديمية على جهود الوزارة لإغاثة العملية التعليمية في قطاع غزة، بالرغم من تواصل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال، مُثمناً جهود الحملة في فضح انتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم.
من جانبه، أشاد عودة بجهود وزارة التربية والتعليم العالي في سياق إغاثة التعليم في غزة، مؤكداً التكاتف مع الوزارة لحماية التعليم، خاصةً في ظل عدوان الاحتلال المُتواصل، والذي استهدف الطلبة والأكاديميين والمؤسسات التعليمية بشكل مُتعمَّد، في مُحاولة لتجهيل الشعب الفلسطيني.
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