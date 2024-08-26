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محافظ نابلس يبحث مع وزير الزراعة سبل دعم القطاع الزراعي في المحافظة وإسناده

8/26/2024 8:11:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/ PNN - بحث محافظ نابلس، غسان دغلس، اليوم الاثنين، بمكتبه مع وزير الزراعة رزق سليمية، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي في نابلس.

وركز اللقاء على التحديات التي تواجه المزارعين في قرى نابلس، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وما يعانيه المواطنون الفلسطينيون سيطرة الاحتلال ومستعمريه.

وأكد دغلس أهمية تطوير البنية التحتية الزراعية ودعم المزارعين لتثبيتهم على الأرض وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من اعتداءات الاحتلال والمستعمرين، في خطة ممنهجة لتهجيرهم عن أرضهم.

وأشاد دغلس بدور وزارة الزراعة في تنفيذ المشاريع الزراعية الهامة، والتعاون المستمر من مديرية الزراعة في المحافظة.

من جانبه، أشار الوزير سليمية إلى أن الوزارة تعمل على توفير الدعم للمزارعين في نابلس، مشدداً على ضرورة التعاون بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما أشار إلى التحديات التي تعانيها وزارة الزراعة، والمشاريع التي تعمل عليها، ومواصلة المشاريع السابقة والبناء عليها.

والتقى الطرفان بحضور رئيس بلدية نابلس حسام الشخشير، بالهيئات المحلية في محافظة نابلس، حيث تم الاستماع لهمومهم ومشاكلهم بما يخص قطاع الزراعة والمشاريع التي يتم العمل عليها، والحديث عن التوزيع الجغرافي للمشاريع بما يخدم جميع المناطق مع التركيز على المناطق المهددة بالاستعمار، في إطار تعزيز صمودهم.

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