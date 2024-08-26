محافظ نابلس يبحث مع وزير الزراعة سبل دعم القطاع الزراعي في المحافظة وإسناده

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/ PNN - بحث محافظ نابلس، غسان دغلس، اليوم الاثنين، بمكتبه مع وزير
الزراعة رزق سليمية، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي في نابلس.
وركز اللقاء على التحديات التي تواجه المزارعين في قرى نابلس، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وما يعانيه المواطنون الفلسطينيون سيطرة الاحتلال ومستعمريه.
وأكد دغلس أهمية تطوير البنية التحتية الزراعية ودعم المزارعين لتثبيتهم على الأرض وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من اعتداءات الاحتلال والمستعمرين، في خطة ممنهجة لتهجيرهم عن أرضهم.
وأشاد دغلس بدور وزارة الزراعة في تنفيذ المشاريع الزراعية الهامة، والتعاون المستمر من مديرية الزراعة في المحافظة.
من جانبه، أشار الوزير سليمية إلى أن الوزارة تعمل على توفير الدعم للمزارعين في نابلس، مشدداً على ضرورة التعاون بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما أشار إلى التحديات التي تعانيها وزارة الزراعة، والمشاريع التي تعمل عليها، ومواصلة المشاريع السابقة والبناء عليها.
والتقى الطرفان بحضور رئيس بلدية نابلس حسام الشخشير، بالهيئات المحلية في محافظة نابلس، حيث تم الاستماع لهمومهم ومشاكلهم بما يخص قطاع الزراعة والمشاريع التي يتم العمل عليها، والحديث عن التوزيع الجغرافي للمشاريع بما يخدم جميع المناطق مع التركيز على المناطق المهددة بالاستعمار، في إطار تعزيز صمودهم.
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