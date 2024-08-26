بالفيديو الإيقاع بتشكيل عصابي ثلاثي تورطوا في الإتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل البضائع

MENAFN - Al-Anbaa) بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، برصد أية أنشطة مخالفة وتكثيف عمليات البحث والتحري ضد الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بكل حزم، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من الإيقاع بتشكيل عصابي مكون من (3) أشخاص "مواطن ومصري ولبناني"،تورطوا في الإتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات البضائع.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد إلى الشركة، وتسجيل مركباتهم الشخصية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات، وتقديمها للجهات المختصة لزيادة (تقدير الاحتياج)، مما يمكّن الشركة من استقطاب العمالة وإصدار رخص قيادة كويتية مقابل مبالغ مالية للأشخاص غير المطابقين لشروط الإدارة العامة للمرور.

وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون بحزم، وتشدد على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من يحاول

انتهاك

القانون.