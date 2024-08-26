هيئة الاتصالات تصدر ترددات جديدة استعدادا لإطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)



عبدالله العجمي: إيقاف خدمات شبكة الجيل الثالث للاتصالات خلال مدة أقصاها يونيو 2025 «الجيل الخامس المتقدم» ستعزز مكانة وريادة الدولة في تبني آخر التطورات التكنولوجية

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق ترددات جديدة تمهيدا لإطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5 جي ايه)، والتي تعتبر التقنية الأحدث والأعلى في قطاع شبكات الاتصالات.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة بالإنابة عبدالله العجمي في تصريح صحافي خلال عرض تجريبي نظمته الهيئة لإطلاق هذه الترددات إنه سيتم إيقاف خدمات شبكة الجيل الثالث للاتصالات خلال مدة أقصاها يونيو 2025 على أن يتم استخدامها في دعم وتطوير تقنيات الجيلين الرابع والخامس للاتصالات.

وأضاف العصيمي أن تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم ستقوم بتعزيز مكانة ريادة الدولة في تبني آخر التطورات التكنولوجية الحديثة كما تمثل قفزة نوعية في دعم الخدمات والتطبيقات الرقمية المعاصرة والتحسين المستمر لتجربة المستخدمين لخدمات شبكات الاتصالات المتنقلة.

وأوضح أن هذه التكنولوجيا الحديثة ستدعم زيادة سعات شبكات الاتصالات المتنقلة مما يتيح لعدد أكبر من مشتركي الجيل الخامس الاستمتاع بخدمات عالية الجودة، لافتا إلى أن هذه التكنولوجيا خطوة نحو تمكين استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز والڤيديو ثلاثي الأبعاد والخدمات السحابية.

وأشار إلى أن هذه التطورات ستدعم احتياجات وتطبيقات المدن الذكية وتسهل نقل البيانات بسرعات فائقة في المشاريع المستقبلية والتي تصل إلى 10 غيغابت بالثانية بحيث تعود بالفائدة على مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية إضافة إلى الأفراد.

وقال العجمي إنه يمكن للمستخدمين تجربة تقنية الجيل الخامس المتقدم ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام في مركز تسوق برج الحمراء مقابل بوابة رقم (5).