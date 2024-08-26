الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب في سلفيت
التاريخ
8/26/2024 7:14:27 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على شاب من بلدة كفر الديك شمال غرب سلفيت بالضرب المبرح، أثناء مروره قرب دوار الشهيد عمر أبو ليلى بمحيط البلدة.
وأفاد والد الشاب، بأن قوات الاحتلال أوقفت نجله الذي يبلغ من العمر 21 عاما، وفتشت هاتفه الخلوي ومن ثم اعتدت عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته برضوض، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت.
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