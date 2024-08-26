Tuesday, 27 August 2024 02:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب في سلفيت

8/26/2024 7:14:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على شاب من بلدة كفر الديك شمال غرب سلفيت بالضرب المبرح، أثناء مروره قرب دوار الشهيد عمر أبو ليلى بمحيط البلدة.

وأفاد والد الشاب، بأن قوات الاحتلال أوقفت نجله الذي يبلغ من العمر 21 عاما، وفتشت هاتفه الخلوي ومن ثم اعتدت عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته برضوض، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت.

MENAFN26082024000205011050ID1108600687

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث