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فشل محاولة اغتيال قيادي من“حماس” في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

8/26/2024 7:14:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - أغارت مسيّرة إسرائيلية، قبل ظهر اليوم، على سيارة رباعية من طراز هوندا عند مدخل بلدة عبرا في شرق صيدا مستهدفة القيادي في حركة حماس نضال حليحل، وأطلقت المسيّرة 3 صواريخ على السيارة ما أدى إلى اشتعالها. غير أن المعطيات الأولية تفيد بإصابة القيادي حليحل بجروح طفيفة ونجاته بأعجوبة من الغارة.

على صعيد آخر، استهدفت غارات إسرائيلية بلدتي علما الشعب وطيرحرفا.

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