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بالفيديو ضبط شبكة دولية متلبسة بتهريب 60 كيلو ماريغوانا وحشيش عبر المطار

8/25/2024 3:05:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في إدارة المكافحة الدولية من تفكيك شبكة إجرامية تضم خمسة متهمين، تخصصت في تهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية إلى البلاد عبر منفذ مطار الكويت الدولي، اثنان منهم يعملان في الإدارة العامة للجمارك، وقد استغلا منصبيهما في تسهيل عملية تهريب المواد المخدرة، وتم ضبط كمية كبيرة من مادتي الماريغوانا والحشيش المخدرة بحوزتهم والتي بلغ وزنها 60 كيلوغراما، وتقدر قيمتها السوقية بـ750 ألف دينار كويتي،

وتمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الوزارة أن يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن واستقرار البلاد دون استثناء، حماية لأبناء الوطن.
وقالت وزارة الداخلية ان الضبطية تأتي في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمكافحة تجارة المواد المخدرة وصد كافة محاولات تهريبها إلى البلاد، مهما تنوعت الأساليب والحيل المستخدمة وبفضل يقظة وجاهزية رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

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