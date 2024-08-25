بالفيديو ضبط شبكة دولية متلبسة بتهريب 60 كيلو ماريغوانا وحشيش عبر المطار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في إدارة المكافحة الدولية من تفكيك شبكة إجرامية تضم خمسة متهمين، تخصصت في تهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية إلى البلاد عبر منفذ مطار الكويت الدولي، اثنان منهم يعملان في الإدارة العامة للجمارك، وقد استغلا منصبيهما في تسهيل عملية تهريب المواد المخدرة، وتم ضبط كمية كبيرة من مادتي الماريغوانا والحشيش المخدرة بحوزتهم والتي بلغ وزنها 60 كيلوغراما، وتقدر قيمتها السوقية بـ750 ألف دينار كويتي،
وتمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتؤكد الوزارة أن يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن واستقرار البلاد دون استثناء، حماية لأبناء الوطن.
وقالت وزارة الداخلية ان الضبطية تأتي في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمكافحة تجارة المواد المخدرة وصد كافة محاولات تهريبها إلى البلاد، مهما تنوعت الأساليب والحيل المستخدمة وبفضل يقظة وجاهزية رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
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