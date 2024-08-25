البطل للتطوير تتعاون مع جيه إل إل مصر لإدارة روك جولد مول - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة البطل للتطوير العقارى اتفاقية تعاون مع شركة“جيه إل إل مصر”، لتتولى تقديم خدمات إدارة“روك جولد مول” فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.
وقال المهندس عماد دوس، رئيس مجلس إدارة شركة البطل للتطوير العقارى، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير وإدارة عدد من المولات التجارية التى أنشأتها شركة“البطل” وعلى رأسها“روك جولد”.
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وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية تتولى شركة“جيه إل إل” مسئولية إدارة العمليات اليومية بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التى تشمل إدارة الشركات المقدمة لخدمات الأمن، والنظافة، والصيانة، والتسويق.
وقال أيمن سامى، رئيس شركة جيه إل إل مصر:“نتطلع إلى تقديم خبراتنا فى إدارة المولات لضمان نجاح المشروعات وتحقيق رضا العملاء والمستثمرين على حد سواء”.
ويقع مول“Rock Gold” على مساحة 11 ألف متر مربع وتبلغ مساحة المبانى 40 ألف متر بالإضافة الى 3000 متر خدمات وساحات جلوس ولاند سكيب.
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