البطل للتطوير تتعاون مع جيه إل إل مصر لإدارة روك جولد مول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة البطل للتطوير العقارى اتفاقية تعاون مع شركة“جيه إل إل مصر”، لتتولى تقديم خدمات إدارة“روك جولد مول” فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال المهندس عماد دوس، رئيس مجلس إدارة شركة البطل للتطوير العقارى، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير وإدارة عدد من المولات التجارية التى أنشأتها شركة“البطل” وعلى رأسها“روك جولد”.

موضوعاتمبيعات“بالم هيلز” تقفز إلى 110 مليار جنيه منذ بداية العام أرباح“بالم هيلز” تقفز إلى 1.78 مليار جنيه خلال النصف الأول “سياك للمقاولات” تنفذ مشروعين فى السعودية بتكلفة 406 ملايين ريال

وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية تتولى شركة“جيه إل إل” مسئولية إدارة العمليات اليومية بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التى تشمل إدارة الشركات المقدمة لخدمات الأمن، والنظافة، والصيانة، والتسويق.

وقال أيمن سامى، رئيس شركة جيه إل إل مصر:“نتطلع إلى تقديم خبراتنا فى إدارة المولات لضمان نجاح المشروعات وتحقيق رضا العملاء والمستثمرين على حد سواء”.

ويقع مول“Rock Gold” على مساحة 11 ألف متر مربع وتبلغ مساحة المبانى 40 ألف متر بالإضافة الى 3000 متر خدمات وساحات جلوس ولاند سكيب.