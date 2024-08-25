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إلغاء عشرات الرحلات الجوية إلى لبنان وإسرائيل

8/25/2024 7:18:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وسائل اعلام الغاء العشرات من الرحلات الجوية من والى اسرائيل ولبنان اليوم على خلفية الهجمات المتبادلة بين اسرائيل وحزب الله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 10 شركات طيران أجنبية ألغت اليوم رحلاتها إلى إسرائيل. كما أعلن مطار بن غوريون أن 50 رحلة جوية من بين 360 رحلة دولية تم الغاؤها اليوم بسب التطورات.

وقالت قناة العربية انه إلغاء معظم رحلات الطيران إلى بيروت، ونقلت عن مصدر لبناني أن طائرات غيرت وجهتها من مطار بيروت إلى مطار عمان في الأردن.

وكانت الخطوط الملكية الاردني اعلنت الغاء رحلاتها من والى بيروت ايضا.

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