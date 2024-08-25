إلغاء عشرات الرحلات الجوية إلى لبنان وإسرائيل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وسائل اعلام
الغاء العشرات من الرحلات الجوية من والى اسرائيل ولبنان اليوم على خلفية الهجمات المتبادلة بين اسرائيل وحزب الله.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 10 شركات طيران أجنبية ألغت اليوم رحلاتها إلى إسرائيل. كما أعلن مطار بن غوريون أن 50 رحلة جوية من بين 360 رحلة دولية تم الغاؤها اليوم بسب التطورات.
وقالت قناة العربية انه إلغاء معظم رحلات الطيران إلى بيروت، ونقلت عن مصدر لبناني أن طائرات غيرت وجهتها من مطار بيروت إلى مطار عمان في الأردن.
وكانت الخطوط الملكية الاردني اعلنت الغاء رحلاتها من والى بيروت ايضا.
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