هجوم موسع بالمسيرات لحزب الله على إسرائيل والاحتلال يعلن شن ضربات لمنع هجوم كبير

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ثلاثة قتلى على الأقل جراء الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان
شن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، ضربات اسماها "بالاستباقية" على جنوب لبنان، وذلك عقب هجوم واسع النطاق شنه حزب الله على إسرائيل مستخدما عددا كبيرا من المسيرات
وأكثر من "320 صاروخ" كاتيوشا على مواقع وثكنات في شمال إسرائيل، في إطار رده على مقتل قائد عملياته في جنوب لبنان فؤاد شكر بغارة اسرائيلية في 30 يوليو الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة
آخرين بجروح جراء الغارات الاسرائيلية.
ونعت حركة أمل الحليفة لحزب الله أحد عناصرها من بلدة الخيام، مشيرة الى أنه "استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".
وفي بيان آخر، أفادت الوزارة عن أنّ "عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري أدى إلى استشهاد شخصين"، لم يتضح إذا كانا مدنيين أم مقاتلين.
وأصيب شخصان آخران بجروح، وفق الوزارة، أحدهما " لبناني جروحه طفيفه" وآخر "سوري جروحه متوسطة" جراء ضربات طالت مناطق أخرى.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع الساعة 04,00 بتوقيت غرينتش الأحد. ومن جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حال الطوارئ لمدة 48 ساعة.
وأعلن مطار بن غوريون في إسرائيل أن الرحلات الجوية المغادرة صباح الأحد ستتأخر، وأن الرحلات الواصلة سيُعاد توجيهها إلى مطارات أخرى. وفي بيان على إنستغرام في وقت باكر الأحد، نصح مطار بن غوريون المسافرين بمراجعة شركات الطيران في ما يتعلق بالتغييرات في مواعيد الرحلات.
وكتب الجيش الإسرائيلي في رسالة باللغة العربية على تطبيق تلغرام "نشن هجمات في لبنان لإزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية".
وتوجه الجيش الإسرائيلي في رسالته إلى سكان جنوب لبنان، حاضا "جميع الأشخاص الموجودين بالقرب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله على المغادرة فورا لحماية أنفسهم وعائلاتهم".
وأضاف الجيش الاسرائيلي أنه "سيفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطني إسرائيل".
ومن ناحية أخرى، أعلن حزب الله أن أمينه العام حسن نصرالله سيلقي كلمة مساء الأحد، بعد الهجوم الواسع الذي شنّه مقاتلوه بالمسيّرات وصواريخ الكاتيوشا على مواقع عسكرية إسرائيلية، في إطار رده على اغتيال القيادي البارز فؤاد شكر.
وأفاد الحزب في بيان، بأن نصرالله سيلقي كلمة "حول التطورات الأخيرة عند الساعة السادسة" (15,00 ت غ).
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