هجوم موسع بالمسيرات لحزب الله على إسرائيل والاحتلال يعلن شن ضربات لمنع هجوم كبير

ثلاثة قتلى على الأقل جراء الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان





شن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، ضربات اسماها "بالاستباقية" على جنوب لبنان، وذلك عقب هجوم واسع النطاق شنه حزب الله على إسرائيل مستخدما عددا كبيرا من المسيرات

وأكثر من "320 صاروخ" كاتيوشا على مواقع وثكنات في شمال إسرائيل، في إطار رده على مقتل قائد عملياته في جنوب لبنان فؤاد شكر بغارة اسرائيلية في 30 يوليو الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة

آخرين بجروح جراء الغارات الاسرائيلية.

ونعت حركة أمل الحليفة لحزب الله أحد عناصرها من بلدة الخيام، مشيرة الى أنه "استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

وفي بيان آخر، أفادت الوزارة عن أنّ "عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري أدى إلى استشهاد شخصين"، لم يتضح إذا كانا مدنيين أم مقاتلين.

وأصيب شخصان آخران بجروح، وفق الوزارة، أحدهما " لبناني جروحه طفيفه" وآخر "سوري جروحه متوسطة" جراء ضربات طالت مناطق أخرى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع الساعة 04,00 بتوقيت غرينتش الأحد. ومن جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حال الطوارئ لمدة 48 ساعة.

وأعلن مطار بن غوريون في إسرائيل أن الرحلات الجوية المغادرة صباح الأحد ستتأخر، وأن الرحلات الواصلة سيُعاد توجيهها إلى مطارات أخرى. وفي بيان على إنستغرام في وقت باكر الأحد، نصح مطار بن غوريون المسافرين بمراجعة شركات الطيران في ما يتعلق بالتغييرات في مواعيد الرحلات.

وكتب الجيش الإسرائيلي في رسالة باللغة العربية على تطبيق تلغرام "نشن هجمات في لبنان لإزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية".

وتوجه الجيش الإسرائيلي في رسالته إلى سكان جنوب لبنان، حاضا "جميع الأشخاص الموجودين بالقرب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله على المغادرة فورا لحماية أنفسهم وعائلاتهم".

وأضاف الجيش الاسرائيلي أنه "سيفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطني إسرائيل".

ومن ناحية أخرى، أعلن حزب الله أن أمينه العام حسن نصرالله سيلقي كلمة مساء الأحد، بعد الهجوم الواسع الذي شنّه مقاتلوه بالمسيّرات وصواريخ الكاتيوشا على مواقع عسكرية إسرائيلية، في إطار رده على اغتيال القيادي البارز فؤاد شكر.

وأفاد الحزب في بيان، بأن نصرالله سيلقي كلمة "حول التطورات الأخيرة عند الساعة السادسة" (15,00 ت غ).











