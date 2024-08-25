4 أطعمة تعزز إنتاج فيتامين د في الجسم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - يعدأحد الفيتامينات الذائبة في الدهون ويسمى أيضاً بفيتامين الشمس؛ لأن الجسم يقوم بتصنيعه عند التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وتعتبر أشعة الشمس هي العامل الأهم في فيتامين "د" بالجسم عبر الجلد.

ويحتاج الجسم فيتامين د لبناء عظام صحية والحفاظ عليها؛ لأن الجسم لا يمكنه امتصاص الكالسيوم - المُكوِّن الرئيس للعظام - إلا عند وجود فيتامين "د".

ويمكن اتباع عدة نصائح غذائية لتحسين مستويات فيتامين "د" في الجسم بحسب ما نشره موقع صحيفة India Times.

المأكولات البحرية

تشير التقارير إلى أن 100 غرام فقط من سمك السلمون المعلب، يمكن أن توفر ما يصل إلى 386 وحدة دولية من فيتامين د.

الفطر

كشفت الأبحاث أن الفطر يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في استعادة مستويات فيتامين "د".

منتجات الألبان

يساعد حليب البقر وبدائله مثل حليب الصويا واللوز والقنب في تعزيز مستويات فيتامين د في جسم الإنسان.

صفار البيض

تشير الأبحاث إلى أن صفار بيض الدجاج، الذي يتم تربيته في المراعي، يمكن أن يوفر كمية جيدة من فيتامين "د".