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مصطفى يبحث مع المنسق الأممي لعملية السلام تعزيز الجهود الاغاثية ووقف حرب الإبادة

8/25/2024 7:12:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأحد، آخر المستجدات والتنسيق المشترك لتعزيز الجهود الإغاثية في قطاع غزة، والجهود المبذولة من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا في القطاع، واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية.

وناقش مصطفى مع وينسلاند، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، تدخلات الحكومة الإغاثية القائمة في غزة، وخطط توسعة عمليات الإغاثة العاجلة فور وقف العدوان على القطاع، إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية وإعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية وبرنامج إعادة الإعمار الشامل.

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