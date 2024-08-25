مصطفى يبحث مع المنسق الأممي لعملية السلام تعزيز الجهود الاغاثية ووقف حرب الإبادة

وناقش مصطفى مع وينسلاند، بحضور التنمية الاجتماعية سماح حمد، تدخلات الحكومة الإغاثية القائمة في غزة، وخطط توسعة عمليات الإغاثة العاجلة فور وقف العدوان على القطاع، إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية وإعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية وبرنامج إعادة الإعمار الشامل.

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