ميقاتي: المطلوب وقف العدوان الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701.
وجدد ميقاتي تأكيده خلال اجتماع وزاري اليوم الاحد، لمتابعة التطورات الميدانية الاخيرة جنوب لبنان، موقف بلاده الداعم للجهود الدولية التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
واكد أنه يجري سلسلة من الاتصالات مع اصدقاء لبنان لوقف التصعيد.
وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت فجر اليوم، سلسلة غارات على عدة بلدات وقرى جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.
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