ميقاتي: المطلوب وقف العدوان الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701.

وجدد ميقاتي تأكيده خلال اجتماع وزاري اليوم الاحد، لمتابعة التطورات الميدانية الاخيرة جنوب لبنان، موقف بلاده الداعم للجهود الدولية التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.



واكد أنه يجري سلسلة من الاتصالات مع اصدقاء لبنان لوقف التصعيد.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت فجر اليوم، سلسلة غارات على عدة بلدات وقرى جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.