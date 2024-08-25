Monday, 26 August 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميقاتي: المطلوب وقف العدوان الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701

8/25/2024 7:12:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN- شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701.

وجدد ميقاتي تأكيده خلال اجتماع وزاري اليوم الاحد، لمتابعة التطورات الميدانية الاخيرة جنوب لبنان، موقف بلاده الداعم للجهود الدولية التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.


واكد أنه يجري سلسلة من الاتصالات مع اصدقاء لبنان لوقف التصعيد.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت فجر اليوم، سلسلة غارات على عدة بلدات وقرى جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

MENAFN25082024000205011050ID1108598191

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث